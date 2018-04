Sueca acull dissabte una Trobada de Majors

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

S’espera que la iniciativa reunisca unes 350 persones de diferents poblacions valencianes en la capital de la Ribera Baixa

Sueca, 25/04/2018.Este dissabte Sueca tornarà a mostrar el seu vessant més acollidor. La ciutat serà seu d’una trobada provincial de Centres de Majors. Així, està previst que es reunisquen 350 persones majors procedents de huit municipis valencians i un de la província de Conca.

Usuaris dels CIM de La Pobla de Vallbona, Bétera, Polinyà de Xúquer, Albalat de la Ribera, Benetússer, Cullera, Tavernes de la Valldigna i de la població d’Iniesta (Conca), s’uniran als de Sueca, població amfitriona, per intercanviar impressions i experiències i visitar diferents enclavaments de la capital de la Ribera Baixa. Està previst que arriben més de 250 persones, que se sumaran als vora 80 usuaris del CIM local que han confirmat fins el moment.

L’itinerari començarà al propi edifici de l’Ajuntament, on la regidora d’Acció Social, Noelia Sisteró; i el regidor responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària, Salvador Campillo, els rebran a les 9:30 hores. Els visitants podran conéixer les diferents dependències de l’edifici consistorial, i des d’allí partiran per tal de realitzar una part de la Ruta del Modernisme, que els portarà a recórrer diferents edificis emblemàtics del patrimoni històric suecà, com ara el casino de la Societat de l’Ateneu, el Passeig de l’Estació i l’Asil d’Ancians.

Al voltant de les 11:00 hores, està previst que celebren un esmorzar de germanor al Casal Multiusos. En eixa reunió també estarà present l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, que els donarà la benvinguda al municipi. A continuació, els usuaris del CIM de Sueca, com a amfitrions de la trobada, i alguns de la resta de grups participants, realitzaran una exhibició de balls, gimnàstica, i diferents activitats que practiquen als centres.

“Sueca té una estructura potentíssima d’atenció als nostres majors i també, en general, pel que fa a tota l’àrea d’Acció Social. La nostra ciutat és, per tant, una digna amfitriona d’un esdeveniment de la magnitud d’este” ha apuntat la regidora competent de l’àrea qui ha aprofitat l’ocasió per animar els majors dels diferents municipis participants perquè passen un gran dia de germanor a casa nostra.