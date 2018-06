Sueca acull diumenge la primera Marató Autonòmica de Piragüisme de la ciutat

Connect on Linked in

Sueca, 20/06/2018.Este diumenge, 24 de juny, la ciutat de Sueca s’iniciarà al món de la competició en piragüisme amb una Marató Autonòmica organitzada pel Club Piragüisme Sueca, l’Ajuntament de Sueca i la Federació Valenciana de Piragüisme. El paratge natural de l’Assut de Sueca, per on discorre el riu Xúquer, serà testimoni d’un esdeveniment esportiu de primera ordre, que s’iniciarà a partir de les 9:30 hores, una prova impulsada pel Club Escola Piragüisme Sueca, fundat recentment en 2017 i encapçalat pel piragüista valencià Vicente Tortajada.

La marató tindrà quatre eixides (9:30, 9:45, 10:30 i 11:30 h), disputant-se les distàncies segons les categories esportives de 1.000, 3.500, 8.000, 11.500, i 15.000 metres amb els seus respectius “porteos”, que en el cas de les distàncies més llargues arriben a tres metres.

El “porteo” és una distància que el piragüista realitza amb la piragua i la pala al coll, normalment a partir de la segona volta, sobre terra i que implica desembarcar, carregar amb la piragua, córrer sobre un corredor habilitat i finalment tornar a embarcar per continuar amb la següent volta. Durant el “porteo” el piragüista pot aprofitar per a avituallar-se i reposar forces. És un dels moments més emocionants d’una marató, perquè durant la seua realització es perden i guanyen posicions.

L’Assut de Sueca (d’àrab “as sad” barrera) és un lloc ideal per a la pràctica del piragüisme d’oci i de competició, un esport respectuós amb el medi ambient que desperta la sensibilitat per la natura entre els seus practicants. L’assut és una barrera transversal al riu que crea una presa de reduïdes dimensions, permetent retenir l’aigua que s’utilitza des de temps àrabs per regar l’horta, que crea una làmina d’aigua sense corrents i protegida del vent per les canyes que creixen en les seues vores.

En definitiva, una làmina d’aigua ampla, sense corrents i protegida del vent que permet al piragüista de competició realitzar entrenaments de pista, i al piragüista aficionat gaudir i relaxar-se ascendint el riu Xúquer fins a Polinyà del Xúquer, Albalat de la Ribera, Algemesí, Alzira o fins a la mateixa Antella, i per baix de l’assut fins a Cullera on el Xúquer desemboca en el Mar Mediterrani.

Des de l’Ajuntament s’encoratja al públic a gaudir d’este vertader “espectacle” que acull per primera vegada les aigües del nostre riu al seu pas per Sueca. El club organitzador, per la seua part, ha volgut també fer manifest el seu agraïment a l’Ajuntament de Sueca pel suport oferit des de les Regidories d’Esports, Medi Ambient, Serveis Municipals i Seguretat Ciutadana així com al Consell Agrari.