Sueca acull els playoffs de petanca dels centres ocupacionals associats a COPAVA

Sueca, 17/05/2017.Sueca ha celebrat este dimarts els playoffs de petanca del centres ocupacionals associats a COPAVA (Coordinadora de Centres Ocupacionals de la Comunitat Valenciana). Durant tota la jornada d’ahir, el Passeig de l’Estació de la localitat, escenari habitual de les partides de petanca que disputen de manera espontània molts suecans assidus, va lluir ple de gom a gom. L’esdeveniment va congregar aproximadament 220 persones. Durant tot el curs, els alumnes han disputat diferents partides en els centres associats amb l’objectiu d’arribar a la ronda dels playoffs que han decidit els campions i subcampions del torneig.

El campionat estava dividit en tres lligues: primera divisió, segona i tercera divisió, depenent del grau de minusvalidesa dels jugadors.

Noelia Sisteró, regidora d’Acció Social, ha apuntat que es tracta d’una jornada d’agermanament entre tots els centres. La titular de l’àrea ha volgut fer un agraïment exprés a l’organització de l’esdeveniment i sobretot als alumnes de 1r de Batxillerat de l’IES Joan Fuster per la seua col·laboració altruista. La regidora va assistir-hi junt amb el titular d’Educació i Esports, Vicent Baldoví, qui es va sumar a la cita per animar a l’equip de Sueca.

En total han participat dotze centres, entre ells també el Centre Ocupacional de Sueca. La competició es va celebrar al llarg del matí i la jornada lúdico-festiva va concloure amb un dinar de germanor on no hi va faltar la música.

Els resultats finals van ser:

Primera divisió:

1r. Centre Ocupacional Francisco Esteve de València

2n. Centre Ocupacional Nou d’Octubre de Catarroja

3r. Centre Ocupacional Avance d’Aiora

Segona divisió:

1r. Centre Ocupacional El Clot de Carcaixent

2n. Centre Ocupacional San Marcelino de València

3r. Centre Ocupacional Nou d’Octubre

Tercera divisió:

1r. Centre Ocupacional Hort de Feliu d’Alginet

2n. Centre Ocupacional Toma de Osma de València

3r. Ivas Ontinyent

De manera paral·lela, els usuaris dels centres participen també al llarg del curs en diferents campionats de futbet, bàsquet i colpbol i a més, realitzen encontres de senderisme.