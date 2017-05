Sueca acull les XVIII jornades de convivència i esport per a persones en malaltia mental

Sueca, 19/05/2017.L’Associació de Familiars de Malalts Mentals de la Ribera Baixa (AFEMRB) ha celebrat este dijous, a Sueca, les XVIII Jornades de Convivència i Esport en les que han participat 22 centres d’arreu del nostre territori.

Els principals objectius d’esta jornada, que s’encontra emmarcada dins del programa de convivència, oci i temps lliure, són fomentar la participació en activitats lúdiques, millorar la integració social, preveure l’aïllament i lluitar contra l’estigma social que pateix el col·lectiu.

Els assistents han compartit un divertit matí de convivència a les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu de Sueca, on s’han celebrat diferents competicions esportives i on s’han realitzat també altres activitats lúdiques com ara la pintura col·lectiva d’un mural amb la col·laboració de l’Escola Municipal d’Art Escultor Beltrán. Tot seguit, els assistents han gaudit d’un dinar de germanor al casal de la Falla Av. 18 de juliol.

La jornada va comptar també amb l’assistència de l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i una representació dels regidors de la Corporació Municipal, també va assistir la presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Oro Azorín; la responsable de l’Oficina Autonòmica de Salut Mental de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, Begoña Frades; el coordinador dels Serveis Psiquiàtrics de l’Hospital de la Ribera, José Enrique Romeu; el Dr Guillem Lera i Ainhoa Rodenes, de la Unitat de Salut Mental de Sueca i Juan Martí Velis, president d’AFEM Ribera Baixa.

Sueca ha estat representada, en esta XVIII edició de les jornades, pels usuaris del Centre de Convivència Terapèutica i pels de la Fundació de la Comunitat Valenciana Santos Andrés, Santiago i Miguel.