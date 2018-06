Sueca acull una reunió informativa del Consorci Ribera i Valldigna per l’augment de la taxa de tractament de residus

Connect on Linked in

Sueca, 15/06/2018. L’Ajuntament de Sueca ha celebrat este dijous una reunió oberta a la ciutadania amb els responsables del Consorci Ribera i Valldigna per tal d’aclarir als veïns del municipi l’augment de l’import de la taxa del tractament de residus. L’acte, que va acollir la Biblioteca Municipal de Sueca, va estar conduit per la regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez, i en ell van intervindre també el president del Consorci Ribera i Valldigna, Salvador Montañana i la seua gerent, Eva Maria Fornes.

El Consorci Ribera i Valldigna és l’ens encarregat del tractament de residus domèstics i la gestió d’ecoparcs consorciada dels municipis adherits, 53 localitats i tres entitats locals menors. Montañana, el seu president, va insistir “la taxa de tractament de residus, mal dita de reciclatge, no és un impost, sinó una taxa destinada a compensar la despesa a preu de cost pel servei de tractament, valorització i eliminació dels residus urbans i la recollida selectiva en la xarxa d’ecoparcs”.

Jiménez va incidir “el cobrament d’esta taxa no és per les tones de vidre, cartró i envasos que reciclem, al contrari, paguem per les tones de residus que generem sense reciclar. Per això, quan més reciclem, menys pagarem”.

El president va assegurar que la taxa del Consorci Ribera i Valldigna és la més econòmica, tenint en compte el tractament efectuat, dels tretze consorcis del territori. A més va apuntar també que de les ciutats de la Ribera, Sueca és la que menys paga, això no obstant també ha percebut, com tots els municipis adherits, l’increment de l’import de la taxa.

Segons va explicar Montañana el Consorci ha patit diferents desviacions en el pressupost que han repercutit en el cost del tractament total. Entre estes raons ha interferit la diferència en la previsió del rebuig generat que ha estat del 58%, en compte del 48% estimat, una desviació important en augmentar notablement la despesa de transport i eliminació de rebuig a l’abocador per l’obsolescència de l’antiga planta de compostatge i la dolenta climatologia de finals de 2016 i primers de 2017. Altres factors que han influït han estat la baixa d’ingressos provinents del conveni amb el consorci veí, d’on es preveia l’entrada de 25.000 tones, i finalment només han estat 15.000. A més d’això s’ha registrat un augment del rebuig generat per la Ribera en més de 6000 tones de les previstes i a este fet cal sumar també una altra circumstància, la impossibilitat d’endeutament per part dels consorcis en tant que passen al cobrament els costos reals. Una part de l’increment d’esta taxa es deu per tant també a la necessitat de cobrir el dèficit generat en 2017 i a la previsió de dèficit de 2018, que s’estima en més d’1.300.000 euros.

En 2019 es preveu haver cobert este dèficit, a més, la nova instal·lació de compostatge, ara en construcció, es posarà en marxa a primers d’any i permetrà baixar notablement la xifra de rebuig i la seua despesa. Alhora, la informatització dels ecoparcs i ecomòbils permetrà comptabilitzar els materials aportats per bonificar a cadascú el seu rebut.

Els representants del consorci van explicar també quina ha estat l’evolució de la taxa a Sueca i com es calcula i van aprofitar la trobada per presentar el nou web que pretén convertir-se en un portal de transparència al servei dels veïns de tots els municipis adherits.