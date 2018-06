Sueca adjudica el nou contracte del servei de Neteja Viària i Recollida de Residus

Connect on Linked in

Sueca, 21/06/2018. L’Ajuntament de Sueca ha adjudicat el nou servei de Neteja Viària, Recollida de Residus i Transport a la Planta de Tractament que es posarà en marxa a partir del pròxim mes d’agost. L’encarregada de dur a terme este servei serà l’empresa Agricultores de la Vega de Valencia SA, la mercantil que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, entre les huit presentades, una vegada avaluada pel seu projecte tècnic, l’oferta econòmica i les millores oferides. El contracte s’ha adjudicat per un import d’1.200.374,62€ anuals.

Amb esta actuació, Sueca aconsegueix donar llum verda al major contracte del consistori. L’adjudicació arriba amb retard arran dels diferents recursos interposats, per les empreses excloses del procediment, davant del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals. Malgrat els entrebancs jurídics, totes les resolucions del Tribunal han estat favorables al consistori i han desestimat, finalment, les peticions dels demandants.

La regidora competent de l’Àrea de Neteja Viària i Recollida de Residus, Isabel Jiménez, ha explicat que el retard en l’adjudicació no ha estat en cap moment per desídia “al contrari, hem estat pendents durant vora un any i mig de les resolucions dels diferents recursos, que no han estat mai contraris, ni desfavorables al consistori”. Jiménez ha avançat que se subrogarà el personal de l’actual plantilla i ha explicat que la nova concessió ha apostat per la modernització dels mitjans per garantir l’eficàcia i eficiència del servei.

Entre les principals novetats del servei s’inclou la renovació total del parc de vehicles i els contenidors. El nou equipament, però, s’incorporarà de forma progressiva, s’estima que al llarg dels pròxims mesos, el temps que es preveu puga prolongar-se en arribar el nou material després d’efectuar la seua compra.

La nova concessió s’ajusta també al compromís social de l’empresa amb el treballador que s’exigia al marc contractual. Així, l’empresa contempla la reserva de places en la plantilla de personal per a persones en situació de risc d’exclusió del mercat laboral i persones amb diversitat funcional. La mercantil adjudicatària ha estat la que ha proposat també una millor retribució del personal, amb un millor percentatge de millora salarial bruta.

D’altra banda, l’empresa ha proposat també com a millores la dotació addicional de 600 papereres i de 50 elements de subjecció de contenidors, que evitaran el desplaçament accidental dels contenidors amb rodes.