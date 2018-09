Sueca amplia la venda d’entrades per a l’espectacle Piromusical a preu reduït per al públic local

Connect on Linked in

El passat dia 27 d’agost es posaren a la venda les entrades físiques, per a residents a Sueca, per a l’espectacle Piromusical que se celebrarà el pròxim 15 de setembre a l’estadi municipal Antoni Puchades, a càrrec de la pirotècnia RICASA S.L. Davant l’èxit de venda, esgotant el total d’entrades reservades a un preu reduït per al públic local al segon dia, l’Ajuntament de Sueca ha arribat a un acord amb VFV S.L.U., l’empresa promotora de l’esdeveniment musical que s’ha organitzat al voltant de l’espectacle pirotècnic Homenatge a la ruta. Vol. 2. Després de les negociacions amb esta, l’empresa cedirà una part de les entrades que gestionava al consistori suecà per tal de respondre a l’interés demostrat pel públic local i l’allau de peticions que està rebent en els darrers dies perquè s’amplie les localitats a preu especial per als veïns del terme municipal de Sueca.

Les entrades es posaran a la venda en format físic, atés que l’Ajuntament no treballa en este esdeveniment amb la plataforma online enterticket que exigeix una comissió per les despeses de gestió de la compra de les entrades. Segons explica el regidor de Festes, Salvador Giménez, l’objectiu és fixar el preu reduït en 2 euros i estalviar la despesa de la comissió pel servei. L’opció de la venda online d’estos tiquets es descarta per les dificultats que representa alhora d’acreditar la residència a Sueca i les Entitats Locals Menors de El Perelló i Mareny de Barraquetes i també per evitar la confusió del comprador, atés que hi ha dos preus diferents de venda, un preu especial per a resident i altre per a no residents.

Atenent als suggeriments pel que fa a l’horari de venda, expressats per la ciutadania, els nous tiquets es distribuiran els pròxims dilluns i dimarts 10 i 11 de setembre, des de les 19:30 h. fins les 21:30 h., a la Casa de la Cultura, punt neuràlgic de la ciutat, entenent que esta és la millor franja horària. Això facilitarà que totes aquelles persones que treballen i estiguen interessades en adquirir-ne puguen optar a la compra.

L’espectacle Piromusical és un dels esdeveniments més populars i multitudinaris de la Fira i Festes de Sueca i enguany, en la seua divuitena edició, ve carregat amb més música que mai. 10 hores non-stop de la millor música dels 90 completaran l’esdeveniment Piromusical vol.2 Homenatge a la Ruta, reeditant l’aplaudida edició anterior. La proposta pirotècnica comptarà amb 21 minuts de música variada i 9 dedicats a l’homenatge a la ruta. A partir de les 18:00 h. s’obriran portes i començarà. Els organitzadors han preparat previ a la disparada dels focs, un homenatge als artistes i djs dels 90, un gran espectacle musical amb l’actuació de diversos reconeguts djs com Djs Ansthef (Sueca); Javi & Rafa els Bessons (Puzle); Jose Coll (Remember The Music, Arabesc i Esdeveniment); Jose Conca (Chocolate); Vicente Ferrer (Bananas Maxi Disco); Víctor Pérez (The Face) i de diversos artistes convidats com Dj Space, Double Visión, JerryDaley, Just Luis, Kryss, New Limit i Sonia Madoc. I la música no deixarà de sonar fins les 4:00 hores de la matinada. En finalitzar l’espectacle piromusical es tornarà a obrir novament les portes de l’estadi per a tot aquell que vulga accedir a la festa. A més a més, durant tota la vesprada i nit, hi haurà servei de barra amb menjar, begudes i copes.

L’accés a la macrofesta serà lliure i gratuït com també a l’espectacle piromusical, debades amb accés a la zona delimitada per al públic de peu (aforament limitat). L’entrada adquirida garantirà a l’espectador seient en grada o cadira per gaudir de l’espectacle pirotècnic.

Les entrades online poden adquirir-se també encara, per 10 euros, al web enterticket.es