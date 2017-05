Sueca aposta pel turisme

La capital de la Ribera Baixa es dóna a conèixer a la Fira Expovacaciones de Bilbao i a la B-Travel Fira Nacional de Barcelona

Sueca, 05/05/2017.Per segon any consecutiu, Sueca Turisme participa en la Fira Nacional de Turisme, Expovacaciones, que celebra a Bilbao del 5 al 7 de maig la seua 38a edició. La capital arrossera presentarà en els pròxims dies a Bilbao els encants de la ciutat, els seus principals atractius turístics, i com a principal novetat, l’Espai Joan Fuster.

L’equip de Turisme de Sueca ha assistit com a coexpositor del Patronat de Turisme de la Diputació de València promocionant-se de manera conjunta baix la marca València Turisme junt amb les localitats d’Alboraia, Cullera, Gandia i Sagunt. Sueca, en esta cita, com en anteriors fires turístiques, oferirà al visitant marxandatge promocional de les seues activitats i atractius turístics i també es mostraran i donaran fullets i imans de la Mostra Internacional de Mim (MIM), a més de la guia turística de la ciutat que disposa de tota la informació més rellevant de Sueca, amb les rutes de senderisme, les rutes cicloturistes, la gastronomia i els principals punts d’interès, per millorar l’experiència del visitant.

Esta trobada turística és molt important per al municipi atès que la població del País Basc disposa d’un dels millors ràtios turístics, per això des del consistori entenen que participar en esta fira és una molt bona oportunitat per poder mostrar l’oferta turística de Sueca, sobretot l’oferta de sol i platja, per la que més s’interessa el públic d’Expovaciones.

El regidor de Turisme, Xavier Masó, ha assenyalat que han repetit la participació ha Expovacaciones “degut al gran èxit que va significar la participació de Sueca en la darrera edició, atés que s’ha comprovat que s’han incrementat les visites del turista del nord. Expovacaciones és un molt bon espai per apropar a la gent del nord les nostres platges ja que hi ha una gran diferència entre els paisatges del mar Mediterrani i el Mar Cantàbric”.

Este certamen internacional, que recorre els millors destins turístics de tot el món, representa una plataforma per establir relacions entre professionals de l’àrea, noves estratègies i aliances professionals, per dinamitzar i reforçar l’activitat turística. El darrer any, es donaren cita més de 130.000 persones entre professionals del sector i altres visitants i, pel que fa al públic objectiu d’esta fira turística, els bascos representen el cinqué mercat respecte al volum de pernoctacions hoteleres en les comarques valencianes.

Sueca participa també a la 26a edició de la B-Travel

Sueca també ha participat recentment, per segona vegada consecutiva, a la B-Travel Fira Nacional de Barcelona, a finals del passat mes d’abril. La trobada amb el sector turístic català va servir per mostrar i donar a conèixer sobretot l’obertura del Museu Joan Fuster, la instal·lació que alberga el llegat d’un dels intel·lectuals més rellevants del segle XX i que representa un dels principals reclams turístics per al mercat català.