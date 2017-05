Sueca aposta pels tractaments ecològics contra les plagues als jardins i zones verdes.

Aigües i Sanejament de Sueca es decanta per la jardineria sostenible per evitar l’ús de productes químics.

Sueca, 26/05/2017.Aigües i Sanejament de Sueca està portant a terme un canvi en el model de gestió que permet no haver d’utilitzar productes químics per protegir les plantes, d’esta manera s’està deixant d’emprar herbicides i plaguicides químics per a mantindre els jardins i zones verdes de la ciutat i tan sols s’utilitzarà un tractament químic a l’any contra el morrut roig.

Este tipus d’intervencions tracten d’evitar l’ús de productes químics i herbicides als espais públics verds de la ciutat, amb la tranquil·litat que això significa sobretot perquè molts d’ells són escenaris habituals dels jocs i les reunions dels xiquets i xiquetes. La nul·la toxicitat i l’absència de perjudicis per a la salut de les persones, els ciutadans i els treballadors que apliquen els productes, fa encara més rentable este tractament, sobretot pel que fa a la consciència i la vessant ambiental, atés que amb estes mesures es millorarà la qualitat ambiental dels jardins i zones verdes del municipi i es reduirà, per tant, la contaminació atmosfèrica.

La regidora titular de l’entitat pública Aigües i Sanejament de Sueca, Pilar Moncho, ha remarcat que “es tracta d’una actuació que s’emmarca en el camí de la sostenibilitat, que a més evita el tancament temporal dels parcs. Esta actuació suposa un esforç major per part dels treballadors d’Aigües i Sanejament de Sueca, però el que volem és el millor per als nostres veïns i este tractament evita els riscos que comporten les substàncies que s’empren als plaguicides químics”.

Per exemple, com a plaguicida contra el morrut roig que ataca a les palmeres, han començat ja la lluita biològica amb èxit amb nemàtodes de la espècie Steinernema carpocapsae (nemàtode entomopatògen que parasita i mata al morrut). D’altra banda s’està utilitzant amb un èxit notable també el Bacillus turingiensis (paràsit de les larves de processionària als seus primers estadis) per a combatre a la processionària del pi, amb l’ajuda de la instal·lació de trampes físiques que atrauen i maten als cucs de la processionària. Com a herbicida per a escocells i camins s’utilitza un tractament ecològic a base de vinagre diluït, totalmentinnocuper a persones i medi ambient.

Les accions de manteniment s’estan realitzant a tots els jardins de Sueca, en especial al Passeig de l’Estació, al Parc dels Jardins del Sequial, a la zona verda del polígon El Teular, al parc pròxim a les dependències de la Policia Local de Sueca i a la Via Sant Roc de Les Palmeres.

En menor mesura, s’utilitzen altres productes sostenibles molt comuns en l’agricultura ecològica com l’oli mineral que immobilitza i asfixia als insectes, o el sabó potàssic, que neteja les plantes que tenen melasses, pulgons o insectes, entre d’altres.