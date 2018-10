Sueca avança en la diagnosi social per a la redacció del seu segon Pla d’Igualtat

Connect on Linked in

L’equip a càrrec de la investigació presenta al consistori els primers resultats de l’estudi sobre la realitat social del municipi

L’Ajuntament de Sueca s’ha reunit esta setmana amb l’entitat Polibienestar de la Universitat de València la qual va presentar els seus avanços en la investigació sobre la realitat i diagnosi social de Sueca. El treball de recerca, subvencionat per la Generalitat Valenciana, servirà per articular la redacció del nou PMICS (Pla Municipal d’Inclusió i Cohesió Social) del municipi, i serà també una ferramenta de suport per al Pla d’Igualtat d’Oportunitats (PIO) de la Ciutadania, ambdós per al període 2018-2022.

A la reunió presidida per l’alcaldessa de la ciutat, Raquel Tamarit, hi van assistir, en representació del consistori la regidora de Polítiques d’Igualtat, Noelia Benedito; la regidora d’Acció Social, Noelia Sisteró; el regidor de Joventut i Comerç, Xavier Masó; el regidor d’Educació, Cultura i Esports, Vicent Baldoví i dos portaveus de l’oposició, el regidor del PSOE, Dimas Vázquez i el regidor del PP, Jose Luis Ribera. Com a persones assessores del consistori van estar presents el cap de l’àrea d’Acció Social, Antoni Bañuls; Mª Dolores Coves, treballadora Social als Serveis Socials municipals i Anna Carbonell, agent d’igualtat municipal.

Polibienestar ha presentat dades quantitatives i qualitatives de l’atur, sobre la població activa de la ciutat, de la joventut, de les persones majors, així com quines serien les seues necessitats per edats i altres circumstàncies, en matèria de feina, diversitat funcional, accés a prestacions, formació o incentius empresarials, etc. Dins dels temes tractats en esta nova trobada, també s’ha fet referència als serveis que s’oferixen a Sueca o que estan en projecte, com ara el Centre de Dia per a les persones majors. Així com també, s’han plantejat altres qüestions relacionades amb les entitats locals menors, El Perelló i Mareny de Barraquetes, o amb assumptes vinculats a l’extraradi de la ciutat i totes les circumstàncies especials que envolten la població. L’equip al capdavant de l’estudi ha remarcat la necessitat d’apostar per la coeducació i també ha incidit en la idea d’oferir habitatges de lloguer social. Per altra banda, l’entitat està estudiant, especialment, la situació de les persones entre 45-55 anys aturades i els sectors més vulnerables i en risc d’exclusió social.

Hi ha quatre assemblees més planificades, en els pròxims dies, amb el personal tècnic i amb representants del teixit associatiu de la població per presentar-los esta primera aproximació als resultats.