Sueca i Bétera s’uneixen per homenatjar al pintor Conrado Meseguer

L’Escola d’Art Escultor Beltrán cedeix l’esbós original de la pintura del Dia del Color en honor a l’artista suecà al Museu-Fundació Salvador Tatay

L’Escola d’Art Escultor Beltrán de Sueca ha cedit este dimarts, 30 d’octubre, al Museu-Fundació Salvador Tatay Meseguer de Bétera, l’esbós original de l’obra que es va realitzar a les passades festes amb motiu del Dia del Color. L’obra original, en homenatge al pintor suecà, es compon de quatre llenços d’estil pop art i està inspirada en l’estil de les obres d’Andy Wharhol i dels valencians Equipo Crònica.

A la cita assistiren l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el regidor de Cultura, Vicent Baldoví i Toni Llopis, professor de l’Escola d’Art municipal. També va estar present l’alcaldessa de Bétera, Cristina Alemany, i les familiars més pròximes del pintor. Llopis va explicar que l’homenatge a l’artista ha estat en tres fases. Una primera de germanor, amb la pintura creada en honor al mestre per gent que forma part de l’escola d’art; la segona, amb la cessió de l’esbós original a la fundació, ja que Conrado sempre havia volgut que la Fundació tinguera alguna obra de l’escola d’art del municipi. I la tercera part d’este reconeixement a Conrado serà el pròxim 14 de novembre, coincidint amb el natalici del pintor, data triada per exposar el mural original realitzat el Dia del Color, a l’Escola d’Art Escultor Beltrán, concretament entre les classes de pintura i la classe dels xiquets, on ell dedicava la major part del seu temps docent. L’obra s’exhibirà de manera permanent en este emplaçament. L’alcaldessa de Bétera ja ha confirmat l’assistència a l’acte per fer-li honor a la figura de Conrado.

Raquel Tamarit va remarcar que la figura de Conrado havia sigut i és molt important per al poble de Sueca. “A més de ser un gran artista, sempre havia tingut un gran cor per a causes especials com és el de la Fundació” va assegurar Tamarit. “La figura del pintor sempre ha estat el punt d’unió entre el poble de Bétera i el de Sueca” va explicar Alemany. Finalment, després d’estes paraules, el regidor de Cultura de Sueca, Vicent Baldoví, va obsequiar a la màxima autoritat de Bétera amb una reproducció litogràfica de l’obra original. L’edil de Bétera, agraïda pel gest, va convidar a tot el poble de Sueca a descobrir la ciutat que acull él Museu-Fundació. Els dos ajuntaments ja estudien la possibilitat d’unir les dues ciutats i la figura del mestre Conrado Meseguer.