Sueca bullirà amb el Rock on the Road Fest

La capital de la Ribera Baixa acull la primera edició del festival de música rock que se celebrarà el dissabte 16 de juny

Sueca, 09/05/2018.Sueca es prepara per acollir el Rock on the Road Fest. Es tracta d’un innovador festival de música que reunirà a “les millors bandes, les de raça, les que no temen fer soroll, les que salvaran al rock and roll”, han anunciat els promotors en la presentació que ha tingut lloc este migdia al saló de plens de l’Ajuntament de Sueca.

El regidor de Festes, Pau Roselló; acompanyat per Germán Escudero i Sergi Pedreño, tots dos de l’equip organitzador, han presentat este dimecres en roda de premsa l’esdeveniment que tindrà lloc el dissabte 16 de juny al recinte fester, i que aposta “pel so més enèrgic i les posades en escena més enceses del panorama nacional”.

Este festival “serà una cosa mai vista, diferent a tot el que hi ha al territori valencià”, ha anunciat el regidor responsable. A més, té vocació d’atraure a públic de totes les edats, i sobre tot “li dóna cabuda a artistes valencians, és una bona plataforma per donar-los a conéixer”, ha destacat Roselló.

L’esdeveniment començarà a partir de les 10:00 hores amb una matinal per a públic familiar, inspirada en la Ruta 66 americana. Al mateix recinte firal hi haurà exhibició de cotxes clàssics, motos i camions customitzats, i per descomptat, música en directe. L’entrada serà lliure i pretenen atraure públic tant jove com adult, perquè gaudisquen de l’ambient i donar a conéixer, al mateix temps, la població.

El festival continuarà per la vesprada a partir de les 18:30 hores amb les actuacions de “cinc de les millors bandes de rock valencianes”, ha avançat Sergi Pedreño en la presentació de l’esdeveniment, que segons ha assegurat, “s’ha planificat amb molta cura i és una aposta de futur”. Els organitzadors també han explicat que el festival que naix ara “té la intenció de consolidar-se així com créixer i fer-se un nom també en el panorama internacional en el temps”.

El cartell està format per les bandes de rock espanyol més robustes del moment i barreja experiència i solidesa amb l’ímpetu dels nous grups que vénen espentant fort.

Així trobem a Sexy Zebras, unes vertaderes bèsties sobre l’escenari, capaços de fer vibrar fins al més desapassionat al costat de Kitai, grup disposat a calar-li foc als altaveus.

Corazones Eléctricos, amb l’enorme bagatge de Pau Monteagudo, de la ja mítica Uzzhuaïa, arriba amb el seu primer disc sota el braç, segurs de no deixar indiferent a ningú.

Mentre que Stereozone, Jolly Joker i Erotic Psycho segueixen amb el mateix esperit indòmit que desprèn el festival, destinat a convertir-se en un referent en la defensa del so autèntic del rock.

Indian Hawk, que prepara el seu primer material, tanca este cartell, que s’allunya dels sons edulcorats i moderats i abraça el costat més salvatge de la música.

Enèrgic, intens i vehement, així és el caràcter del Rock on the Road Fest, que es durà a terme el dissabte 16 de juny a Sueca i que compta amb una organització cuidada fins al mínim detall per a oferir una experiència completa, en la qual no faltarà la velocitat i l’adrenalina, que només poden proporcionar les guitarres portades al límit.

Les entrades, al preu de 10 euros, es poden adquirir directament en la Tourist Info ubicada en el Mercat Municipal, La Plaça, de Sueca, o a través de la pàgina web del festival: www.rockontheroadfest.com.