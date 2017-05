Sueca busca la millor fotografia de Setmana Santa

El consistori i la Confraria Jesús Natzaré de Sueca convoquen la XX edició del Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa

Sueca, 15/05/2017.L’Ajuntament de Sueca i la Confraria Jesús Natzaré convoquen la XX Edició del Concurs Nacional de Fotografia de Setmana Santa.

El certamen, que compleix dos dècades de vida, busca la millor instantània de Setmana Santa de l’estat espanyol. En ell podrà participar tota aquella persona que ho desitge, en qualsevol de les dues modalitats establides, bé presentant una fotografia al·legòrica de la Setmana Santa actual, en qualsevol lloc d’Espanya, o bé presentant un reportatge de tres fotografies que reflectisquen també el seguiment o una acció de la festa de la Setmana Santa.

Cada participant podrà presentar fins un màxim de tres fotografies en la primera modalitat i dos reportatges en la segona. Les obres presentades seran inèdites i no podran haver sigut premiades anteriorment. La imatge serà lliure fins a una taca màxima de 40 cm x 50 cm, i les fotografies hauran d’anar muntades amb suport rígid del mateix tamany (40 x 50 cm) i, a més, s’hauran de presentar en format digital.

El jurat estarà format pel regidor de Cultura de l’Ajuntament de Sueca, Vicent Baldoví, un membre de la Confraria Jesús Natzaré, i per reconegudes personalitats professionals en el món de lla fotografia, triades per ambdues parts. Pel que fa a la deliberació, els criteris d’avaluació que es tindran en compte per triar els guanyadors són: la creativitat, la qualitat fotogràfica, el seu valor artístic, simbòlic i la contribució de la imatge en la promoció de la Setmana Santa.

Els guanyador del concurs, en secció d’ Aspectes de la Setmana Santa obtindrà un premi de 300 euros, el segon classificat de 200 i el tercer premi de 150 euros, a més hi haurà un premi de 100 euros a la millor fotografia realitzada a Sueca. Pel que fa a la secció de Reportatge, el primer premi serà de 300 euros, el segon de 200 i també un premi especial de 200 euros al millor reportatge realitzat a Sueca.

Les sol·licituds per poder participar es podran presentar fins al dia 2 de juny en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, i una vegada presentada la sol·licitud de participació, el treball es lliurarà sense identificar en el Departament de Cultura del consistori, per tal de preservar la seua autoria. L’obra no anirà signada per l’autor, s’identificarà amb un títol i un pseudònim i la modalitat en què es participa.

Per a més informacio es poden consultar les bases a la web www.sueca.es, a l’apartat d’anuncis.