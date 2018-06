El suecà Carlos Riera, elegit director artístic i musical de PROESO

Connect on Linked in

El jove compositor i professor estarà al capdavant de la direcció dels projectes musicals de l’associació de docents de música de la Comunitat Valenciana durant les pròximes dues temporades

Després de la seua nominació als Premios Feroz, la prenominació als Goya 2018 i la medalla als Global Music Awards de Los Ángeles, als seus 28 anys, Carlos Riera ha sigut elegit per a portar la batuta de PROESO les pròximes dues temporades. El jove Riera compaginarà la direcció artística i musical de l’associació amb la seua tasca de docent i compositor.

PROESO està format per professorat de música d’Educació Secundària, Primària i conservatori, que exercix la docència als instituts, col·legis, escoles de música i conservatoris professionals de la Comunitat Valenciana. És una associació sense ànim de lucre, on convergeixen la qualitat de la interpretació i la pràctica pedagògica des d’una ferma convicció: que l’alumnat i el públic valencià ha de conèixer i estimar allò que tant ens identifica com a poble, la música. I ho fa amb una formació tan definidora de la nostra idiosincràsia com és la banda simfònica.

Al vessant artístic, Riera es farà càrrec de la direcció dels projectes musicals i espectacles de l’associació, que la pròxima temporada estarà d’enhorabona, per ser el seu dècim aniversari. Al vessant musical, serà la batuta de la banda simfònica i coral d’estudiants de l’associació, formada per 90 professors.

L’objectiu principal és el de construir i consolidar un projecte musical intercentres, a partir de l’agrupació instrumental i coral PROESO i amb un programa comú. Alimentar la motivació del professorat mitjançant la participació dels alumnes en la Coral i la dels docents en el grup Instrumental, així com enriquir la seua formació en la doble faceta: com a instrumentista i com a professional docent, situació que ens fa portar l’activitat de PROESO per tota la geografia valenciana.

“Des de PROESO volíem trobar una persona amb inquietuds creatives i idees innovadores, implicada en el món de l’educació i solidària. Una persona que controle les noves tecnologies i activa a les xarxes socials. Carlos compleix amb escreix tots i cadascun dels requisits que necessitem en la nostra associació. És una persona treballadora, amb moltes idees i amb ganes de desenvolupar grans projectes” ha afirmat Silvia Eleuterio, presidenta del col·lectiu i ha continuat “a més, és una persona jove amb grans qualitats artístiques, com ja demostren els èxits que està aconseguint. Emprenedor i dinàmic que contagia la seua il·lusió i les ganes de crear i transmetre a través de la música. Estic segura que anem a gaudir i celebrar el nostre dècim aniversari com PROESO es mereix”.