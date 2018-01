Sueca celebra un any més la festivitat de Sant Antoni Abat.

Connect on Linked in

Festivitat de Sant Antoni,com sempre, l’Ajuntament recolza els diferents actes que tenen lloc en el seu honor.

Com és habitual, els actes comencen el mateix dia 17. Enguany, per circumstàncies familiars i de manera excepcional, s’ha anul·lat la processoneta i l’acte que es realitza a la capella del Santíssim Crist de l’Hospitalet, organitzat per la família Collantes, no obstant, es mantindrà la missa en honor al sant que es celebrarà al migdia en la parròquia de Sant Pere i , a les 13:00 hores, es realitzarà la tradicional benedicció dels animalets, de manera extraordinària també, en la plaça Sant Pere.

Per la seua banda, les veïnes i veïns del carrer Sant Antoni Abat també honraran al seu patró la mateixa vesprada del dimecres a partir de les 18:45 hores, portant la imatge fins l’església de la Mare de Déu de Sales on se celebrarà una missa en memòria dels veïns difunts. Prèviament, està previst que facen la seua particular benedicció d’animalets i panets. Després de la missa tornaran al carrer Sant Antoni Abat al voltant de les 20:00 hores per acabar la festa amb la disparada d’un castell de focs artificials i xocolate i ensaïmades per a tots els assistents.

A l’endemà, dijous, Sueca acollirà durant tot el dia la tradicional fireta i porrat de Sant Antoni. Com en els últims anys, les atraccions i parades s’ubicaran al mateix Passeig de l’Estació i carrers adjacents.

Per últim, els actes organitzats per l’Associació Amics de Sant Antoni tancaran el cap de setmana les commemoracions dedicades a sant Antoni Abat. El dissabte dia 20 traslladaran la imatge del sant a partir de les 20:00 hores des del carrer Mare de Déu fins a l’església de la Verge Miraculosa. El col·lectiu posarà el punt i final a la celebració el diumenge 21 amb la multitudinària romeria, que eixirà a les 12:00 hores des de l’avinguda José Mahiques, junt a la urbanització del Teular, fins la porta de l’església, on es portarà a terme la benedicció dels animals, majoritàriament cavalls, i la distribució dels panets i les garrofes.