Sueca celebra el Dia de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica

Hui, 12 de maig, i en motiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, s’ha llegit un manifest per reivindicar els problemes que tenen totes aquelles persones que pateixen esta malaltia i celebrar així el 25 aniversari del reconeixement de la fibromiàlgia per l’Organització Mundial de la Salud (OMS). L’acte ha estat presidit per l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, qui ha estat acompanyada per una representació dels regidors del govern local i els membres de l’Associació de la Fibromiàlgia de la localitat.

Tal i com s’ha exposat al manifest llegit per Tamarit, este reconeixement “va ser un pas molt important en un camí llarg i difícil que, excepte honroses excepcions, vam recórrer en soledat amb la síndrome de fatiga crònica”. El col·lectiu reivindica el reconeixement de la malaltia per part de professionals, institucions, agents socials i societat en general; investigació per aconseguir un millor diagnòstic, tractaments i detecció precoç; millora de l’atenció sanitària i l’establiment de protocols unificats que garantisquen la igualtat en la qualitat i l’accessibilitat als recursos i serveis del sistema públic de salut; accés al treball a través de l’adaptació dels llocs de treball o bé amb noves fórmules d’inserció laboral i prestacions socials justes quan la gravetat de la malaltia no permeta treballar.

L’Associació de la Fibromiàlgia ha insistit també “a totes les persones, entitats, col·legis professionals, societats científiques, administracions i responsables polítics, que s’unisquen a les peticions i que doten a tots els ciutadans de la millor qualitat de vida possible en el marc d’un sistema sanitari just, accessible, equitatiu, igualitari i de qualitat”. Per la seua banda, la presidenta de l’Associació de Fibromiàlgia de Sueca, Isabel Sellés, visiblement emocionada, s’ha mostrat molt agraïda pel recolzament del consistori, qui contribueix a la visibilització del col·lectiu i la conscienciació de la malaltia.