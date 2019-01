Sueca celebra el dia de l’arbre amb la col·locació de caixes nius

Connect on Linked in

El proper diumenge, 3 de febrer, Sueca celebrarà el Dia de l’Arbre, amb una jornada organitzada per l’Associació Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró en col·laboració amb l’Ajuntament de Sueca, l’empresa de neteja viària S.A.V. i Aigües de Sueca. Es tracta d’una iniciativa de repoblació forestal que convida a participar a totes aquelles persones que vulguen sumar-s’hi. La cita tindrà lloc a les 10:00 hores, a la zona de pícnic i recreativa de la Muntanyeta dels Sants. A esta activitat s’unirà la col·locació de les caixes nius realitzades al taller celebrat el passat mes de desembre, emmarcat en la programació nadalenca. El punt de trobada serà a l’ermita de la Muntanyeta, a les 11:00 hores, i la jornada ecologista es desenvoluparà durant tot el matí, fins a les 13 hores del migdia.

En l’activitat de reforestació es plantaran diferents espècies mediterrànies com ara arborcers, llentiscles, marfull o roures galers entre d’altres. Amb motiu de la col·locació de les caixes nius, l’organització ha programat també un curt recorregut pels voltants de la Muntanyeta dels Sants, per donar a conéixer a totes les persones participants els diferents ambients del terme (forestal, arrossar i els ullals). Els participants podran conéixer quines són les aus típiques de la zona i a quins tipus estan dirigides les caixes que es penjaran, així com s’explicarà també les raons per les quals es vol augmentar el seu nombre. De tornada a l’ermita, s’agafaran les caixes nius i el material necessari per a penjar-les i es col·locaran als arbres grans dels voltants, en este punt s’explicarà també quina és la clau per a la major efectivitat en l’ocupació d’ocells.

Les dues iniciatives seran gratuïtes i estaran obertes a totes les persones que vulguen participar-hi. En acabar les activitats es donarà un temps per a l’esmorzar, que portarà cadascú d’aixelleta.