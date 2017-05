Sueca celebra la 37a edició de la Volta a Peu Luis Vives

• La Volta a Peu organitzada pel col•legi en col•laboració amb l’Ajuntament de Sueca i el C.C. Club Córrer Peus Quets està considerada la degana de les curses de Sueca

• Els menuts també participaren en la carrera infantil emmarcada dintre del Circuit de Curses Infantils de la ciutat

Sueca, 24/05/2017.Sueca va celebrar este dissabte la 37a edició de la Volta a Peu Luis Vives, considerada la cursa degana de la localitat, atés que és la més longeva que es realitza a la capital de la Ribera Baixa. Vora 400 persones han participat en la nova edició de la cursa.

La iniciativa històrica compta amb dues proves, una infantil i la cursa absoluta. Per segon any consecutiu, la cursa infantil s’ha emmarcat dintre el Circuit de Curses Infantils de Sueca. Este circuit té com a objectiu incentivar la participació dels xiquets en proves esportives i fomentar alhora la pràctica i l’estima per l’esport entre els més menuts i els joves suecans.

La jornada va resultar una vertadera festa de l’esport. A més de la cursa, l’organització va programar diferents activitats lúdiques al llarg de tot el matí i el pati del col•legi va acollir també jocs unflables i una classe dirigida de zumba a càrrec del gimnàs New Gym & Padel, entre d’altres. Per la seua banda, els alumnes de 4t d’ESO van actuar de staffs de l’esdeveniment per recollir beneficis per al seu viatge de fi de curs.

Els més xicotets van començar a córrer a les 10:00 hores. En menudets, es proclamaren campions Claudia Sánchez i Hugo Capellino, tots dos del col•legi Luis Vives; en categoria prebenjamí els guanyadors van ser Andrea Palacios, del col•legi Luis Vives i Joel Martínez, del CEIP Cervantes; en la categoria benjamí, els triomfadors van estar Candela Miragall, del col•legi La Encarnación i Raúl Lloret, del col•legi Unió Cristiana; en alevins els campions han sigut Lucía Gil, del col•legi la Encarnación i Luis Piqueras, de la Unió Cristiana; en infantils, Lorena Espasa, del Club Corriols i David Burguera, del col•legi Luis Vives i per últim, en categoria cadets, Mª Sales Granell, de la Unió Cristiana i Daniel Palacios, del Club Corriols.

Mentre en la carrera absoluta l’eixida fou sobre les 11:00 hores i els guanyadors van ser la suecana Noelia Mascarell i Vicente Torres, del Club Atletisme de Guadassuar.