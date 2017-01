La capital de la Ribera Baixa celebrarà la festivitat de Sant Antoni Abat amb diferents actes

Sueca, 16/01/2017.Com tots els anys, quan arriben estes dates, Sueca celebra la festivitat de Sant Antoni Abat, una celebració molt arrelada al municipi i a altres localitats valencianes.

Este dimarts, 17 de gener, comencen les celebracions amb la tradicional processó que eixirà des del Carrer Barrot a les 11:30 hores que acompanyarà la imatge fins l’església de Sant Pere, on es celebrarà una missa al migdia en honor a Sant Antoni. Els encarregats d’estes celebracions, i com marca ja la tradició és la família Collantes, que s’encarrega d’organitzar esta festivitat des de finals del segle XIX.

Finalitzada la missa, la imatge eixirà per la Plaça de Sant Pere en processó fins la capella del Santíssim Crist de l’Hospitalet, on tindrà lloc la benedicció dels animals i el repartiment dels tradicionals panets i garrofes.

Per la seua banda, les veïnes i veïns del Carrer de Sant Antoni Abat passejaran demà a partir de les 18:30 hores la imatge del seu patró fins l’Església de la Mare de Déu de Sales, on es celebrarà una missa en memòria dels veïns difunts, però abans es beneiran els tradicionals panets i als animals. Una vegada ja finalitzada la missa tornaran al Carrer de Sant Antoni Abat on es dispararà un xicotet castell de focs d’artifici i es repartirà xocolate i ensaïmades a tots aquells que acudisquen.

El dimecres, 18 de gener, Sueca acollirà durant tot el dia, com ja es tradicional, la fireta de Sant Antoni que com en anys anteriors estarà ubicada al Passeig de l’Estació i adjacents.

I per finalitzar les celebracions en honor a Sant Antoni, el proper dissabte 21 de gener, l’Associació Amics de Sant Antoni traslladarà la imatge del sant a patir de les 19:30 hores, des del carrer Francisco Ferri fins l’Església de la Miraculosa. El col·lectiu ha organitzat també per al diumenge la tradicional romeria i benedicció d’animals, que eixirà a les 12:00 hores de l’Avinguda del Teular fins a l’Església de la Miraculosa, on tindrà lloc la benedicció d’animals.