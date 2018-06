Sueca celebra l’entrada a l’estiu amb la festivitat de Sant Joan

Connect on Linked in

El consistori presenta la programació per a la vetlada màgica a les platges de Sueca

Sueca, 20/06/2018. Sueca prepara la festa de benvinguda a l’estiu en la nit més màgica de l’any, la festivitat de Sant Joan, que enguany es celebrarà la vetllada d’este dissabte 23 de juny. Com és habitual, el consistori ha organitzat un complet dispositiu perquè tots els veïns i visitants que ho desitgen puguen gaudir de l’entrada de l’estiu amb totes les garanties d’una festa tranquil·la i segura.

El consistori posarà a disposició dels veïns un servei d’autobús gratuït que realitzarà viatges ininterrompudament des de Sueca a Les Palmeres, des de les 20:30 h. fins a les 00:00 h., per acudir a la platja, i a partir de la mitjanit i fins a les 03:00 h., per a tornar a Sueca, amb intervals de 45 minuts entre cada autobús. El bus es podrà agafar a les parades habituals, junt al Pavelló Poliesportiu Cobert i a l’entrada del túnel de la Ronda Bernat Aliño.

La Regidoria de Turisme ha organitzat, al passeig de l’Alguer de Les Palmeres (junt a la caseta de la Tourist Info) una revetlla musical a partir de les 23:00 hores a càrrec de l’orquestra La Bèstia Espectacles, un grup amb veus suecanes que amenitzarà la nit amb música variada. Com a teloners, al llarg de la vesprada, a partir de les 21:00 hores, els discjòqueis locals The Benissants of Stone punxaran una sessió on sonarà des de la cúmbia a la música alternativa.

Com d’altres anys, hi haurà també ambulància amb servei d’assistència sanitària, ubicada en les proximitats del centre de salut de Les Palmeres i WC’s portàtils.

A mitjanit, complint amb el ritual, l’Ajuntament ha programat també l’encesa d’un castell de focs artificials.

Pel que fa al dispositiu especial de neteja, el departament de Serveis Municipals ha previst un operatiu que es posarà en marxa només acabe la festa per tal que les platges puguen recuperar el seu estat habitual a primera hora del matí de diumenge. Segons apunten des del departament, s’espera un increment notable de residus, atés que es preveu una fluència massiva per la coincidència amb el cap de setmana.

També la Regidoria de Seguretat Ciutadana reforçarà les patrulles de la Policia Local en esta nit tan especial, que es doblaran respecte a qualsevol altre cap de setmana. Quatre patrulles de la Policia Local coordinades amb dos efectius de la Guàrdia Civil de Sueca i altres dos efectius de Protecció Civil vigilaran la zona marítima.

Des de l’Ajuntament s’ha fet una crida a la ciutadania per tal que tothom puga gaudir d’una festa cívica i responsable.