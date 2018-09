Sueca celebra la matinal motera més multitudinària

Connect on Linked in

La ciutat celebra la 23ª edició de la cita emmarcada en el programa de Fira i Festes de Sueca

Este diumenge ha tingut lloc la 23ª Matinal Motera Festes de l’Arròs de Sueca. La cita, que organitza el Moto Club Sueca amb la col·laboració del consistori suecà, ha superat totes les expectatives de públic batent rècords de participació històrics. Més de 850 inscrits, ni més ni menys, han convertit la darrera en la matinal més multitudinària de la ciutat. Centenars de veïns de Sueca i altres poblacions de la Ribera i voltants van acostar-se també per participar en esta trobada del amants del món del motor.

L’experimentada organització prepara cada any un programa complet replet de sorpreses. La inscripció inclou l’esmorzar complet, degustació d’aiguallimó en la ruta turística a la Muntanyeta dels Sants, samarreta commemorativa i la participació en el sorteig d’una escúter 50 c. c. i dels moltíssims regals aportats per empreses col·laboradores.

A les 11,30 h., puntuals, un riu de motos van partir des del Pavelló Poliesportiu Cobert per realitzar la volta motera amb arribada a la Muntanyeta dels Sants, que discorre pels carrers i els camps d’arròs de Sueca.

A continuació, en la tornada, va començar el sorteig dels nombrosos regals, amb la presència de l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el regidor d’Esports, Vicent Baldoví; i el regidor de Festes, Salvador Giménez, a més de la Festera Major, Tània Sáez, i la seva cort d’honor que es van encarregar de treure el tiquet amb que va ser agraciat un veí de Sueca amb el premi estrela, l’escúter 50 c. c.

A causa de la gran afluència de motos es van omplir tots els carrers habilitats per a l’esdeveniment i els últims en arribar van haver d’estacionar els vehicles en altres carrers adjacents.

La matinal és un clàssic de la Fira i Festes de Sueca que atrau sempre la participació de multitud de veïns i moters amb el desig de gaudir de l’ambient festiu i de la desfilada i l’exposició de motos, que anaven des dels models clàssics i històrics a les últimes novetats del mercat del motor.

L’organització s’ha mostrat molt satisfeta pel desenvolupament de la jornada. En ella han participat també alguns dels pilots més reconeguts del club local que han assistit per donar suport a l’esdeveniment. La pròxima cita, la 24ª edició, es preveu no menys especials atés que coincidirà amb la celebració del 60 aniversari de la fundació Moto Club Sueca.