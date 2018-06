Sueca celebra la primera Gala de l’Esport de la ciutat

Print This Post

La primera edició reunirà un total de vint clubs i més d’un centenar d’esportistes

Sueca,18/06/2018.L’Ajuntament de Sueca ha organitzat, per a este dijous 21 de juny, la primera Gala de l’Esport de la ciutat. L’acte, que tindrà lloc al Centre Municipal Bernat i Baldoví a les 20:00 hores, s’ha programat coincidint amb el final de la temporada de la majoria d’esports amb activitat a la ciutat, per celebrar tots els èxits aconseguits pels esportistes i clubs locals, retre homenatge al seu esforç i reconéixer a tots aquells que porten el nom de Sueca per tot arreu.

El regidor d’Esports, Vicent Baldoví, ha explicat com va nàixer la iniciativa: “la idea ve gestant-se ja un temps. Són tants els èxits collits pels nostres esportistes que trobàvem imprescindible la celebració d’una festa de l’esport que aconseguira congregar – los a tots en un dia en què ells són els protagonistes absoluts”.

“Hem buscat la implicació total dels clubs, de fet han estat ells mateixa els encarregats de triar la nominació dels candidats a les diferents categories i els que ens han ajudat a donar-li forma a este comboi” ha afegit Baldoví, qui ha explicat també que el consistori ha constituït un comité format per professionals representants de clubs locals, de la competició de l’Esport Escolar i del departament municipal d’Esports, a més de professors d’Educació Física i periodistes especialitzats en la secció d’esport per decidir el veredicte final.

Un total de vint clubs han participat en esta primera edició. El consistori reconeixerà en l’acte al Millor Esportista d’entre els destacats de 2018 i al Millor Equip de l’any, la Persona Anònima i la Millor Trajectòria Esportiva.

Els esportistes locals destacats pel consistori amb alguna distinció honorífica com ara el billarista Raül Cuenca o el púgil Fernando Riera, ambdós reconeguts amb la Medalla d’Or de la Ciutat, i l’atleta Toni Pando, Fill Adoptiu de Sueca, està previst també que participen en la cerimònia en el lliurament de guardons.

En l’acte, que serà obert a la ciutadania – d’entrada lliure i gratuïta-, s’espera l’assistència i participació de familiars, clubs, entrenadors, etc., els principals suports i estímul dels nostres esportistes.