Sueca, ciutat acollidora

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat al País Valencià (CEAR PV) presenta la nova oficina oberta a Sueca

El centre tindrà capacitat per acollir fins a 80 persones refugiades

Sueca, 04/12/2017.El passat divendres es va presentar al saló d’actes de la Biblioteca Municipal la delegació de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) a Sueca. Al llarg de la setmana passada van arribar ja, a la localitat, un total de 25 persones i este mateix dilluns s’espera l’entrada d’altres 25 persones que completaran les 50 places que, en un principi, s’han posat a disposició del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Les persones arribades fins ara són una família d’ucraïnesos i diverses de veneçolans, i és que en 2016, per primera vegada, Veneçuela ha estat el país d’origen d’un major nombre de sol·licitants d’asil a Espanya, amb un total de 3.960 sol·licituds.

Les instal·lacions, llogades pel CEAR PV i habilitades a l’edifici que albergava fins ara l’Hotel Ciutat de Sueca, tindran capacitat per acollir una huitantena de persones. Des de la direcció del centre expliquen, però, que en un principi s’han posat a disposició del ministeri només una part d’estes per tal que l’acollida de refugiats, que ha estat pràcticament simultània a l’obertura del centre, puga ser progressiva. L’acollida temporal serà en principi per un període de sis mesos, tot i que en els casos més vulnerables, es podrà estudiar la possibilitat de prorrogar l’acollida, per un període de tres mesos, fins a dues vegades.

El centre compta amb un equip de deu professionals. L’equip multidisciplinar està format per professionals qualificats en Treball Social, Activitats Socioculturals, Inserció Social, Administració, Dret i Psicologia, a més de la governanta. A ells se suma també l’equip de personal que ha estat, fins ara, al capdavant de la gestió de l’hotel, i que continuarà encarregant-se de realitzar les funcions de vigilància i manteniment de les instal·lacions i del servei d’atenció als refugiats que s’allotgen en l’edifici.

L’objectiu del programa d’acollida és facilitar allotjament i manutenció però també programar altres accions encaminades a potenciar l’autonomia, la dignitat i el benestar de les persones refugiades. En este sentit, l’equip encarregat del CEAR Sueca ja ha començat a treballar per construir sinergies amb diferents col·lectius del teixit associatiu de Sueca per convidar a les persones refugiades a participar de forma activa en la vida associativa de la ciutat.

Pel que fa a l’estança dels refugiats, esta no suposarà cap cost per a les arques municipals, al contrari, el funcionament del CEAR està completament subvencionat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, responsable del programa estatal d’acollida que s’encomana a diferents organitzacions com ara CEAR, ACCER o Creu Roja. No obstant, hi haurà serveis que hauran de ser subcontractats amb proveïdors locals com ara l’assessorament i inserció lingüística o el manteniment de les oficines i del taller multiusos, entre d’altres.

“No és una qüestió de caritat, és un compromís de l’Estat espanyol, signat a la Convenció de Ginebra, que s’ha de complir” va apuntar Jaume Durà, coordinador territorial de CEAR PV. Clara Espinós, directora de l’oficina del CEAR Sueca, va explicar també que la missió principal del programa és dissenyar i desenvolupar un itinerari per tal d’arribar a la integració completa de les persones refugiades, acompanyant-la en l’aprenentatge de la llengua d’acollida, en les relacions socials i en la seua inserció en el mercat laboral. Amb ells,a l’acte de presentació, va comparéixer també Ángela Nzambi, responsable de voluntariat.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i altres regidors del govern municipal van assistir a la presentació del CEAR Sueca. Des de l’Ajuntament s’han mostrat molt satisfets del fet que la localitat haja estat elegida per acollir una iniciativa d’este tipus que s’entén com una oportunitat única de coneixença mútua. “Moltes de les persones arribades, que s’han vist atrapades als seus països per circumstàncies històriques diverses, tenen una alta qualificació professional i un bagatge molt ampli, carregat de vivències i possibilitats que, de ben segur, contribuiran a enriquir també el nostre poble. A més a més, Sueca ha estat sempre una ciutat acollidora i els drets humans estan exempts de tota discussió” han manifestat des del consistori.

L’oficina de Sueca és la tercera a tota la geografia valenciana. El centre, recentment obert a la localitat riberenca, se suma a les altres dos oficines existents a València i Cullera.

La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat al País Valencià (CEAR PV) presenta la nova oficina oberta a Sueca

El centre tindrà capacitat per acollir fins a 80 persones refugiades

Sueca, 04/12/2017

El passat divendres es va presentar al saló d’actes de la Biblioteca Municipal la delegació de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat del País Valencià (CEAR PV) a Sueca. Al llarg de la setmana passada van arribar ja, a la localitat, un total de 25 persones i este mateix dilluns s’espera l’entrada d’altres 25 persones que completaran les 50 places que, en un principi, s’han posat a disposició del Ministeri de Treball i Seguretat Social. Les persones arribades fins ara són una família d’ucraïnesos i diverses de veneçolans, i és que en 2016, per primera vegada, Veneçuela ha estat el país d’origen d’un major nombre de sol·licitants d’asil a Espanya, amb un total de 3.960 sol·licituds.

Les instal·lacions, llogades pel CEAR PV i habilitades a l’edifici que albergava fins ara l’Hotel Ciutat de Sueca, tindran capacitat per acollir una huitantena de persones. Des de la direcció del centre expliquen, però, que en un principi s’han posat a disposició del ministeri només una part d’estes per tal que l’acollida de refugiats, que ha estat pràcticament simultània a l’obertura del centre, puga ser progressiva. L’acollida temporal serà en principi per un període de sis mesos, tot i que en els casos més vulnerables, es podrà estudiar la possibilitat de prorrogar l’acollida, per un període de tres mesos, fins a dues vegades.

El centre compta amb un equip de deu professionals. L’equip multidisciplinar està format per professionals qualificats en Treball Social, Activitats Socioculturals, Inserció Social, Administració, Dret i Psicologia, a més de la governanta. A ells se suma també l’equip de personal que ha estat, fins ara, al capdavant de la gestió de l’hotel, i que continuarà encarregant-se de realitzar les funcions de vigilància i manteniment de les instal·lacions i del servei d’atenció als refugiats que s’allotgen en l’edifici.

L’objectiu del programa d’acollida és facilitar allotjament i manutenció però també programar altres accions encaminades a potenciar l’autonomia, la dignitat i el benestar de les persones refugiades. En este sentit, l’equip encarregat del CEAR Sueca ja ha començat a treballar per construir sinergies amb diferents col·lectius del teixit associatiu de Sueca per convidar a les persones refugiades a participar de forma activa en la vida associativa de la ciutat.

Pel que fa a l’estança dels refugiats, esta no suposarà cap cost per a les arques municipals, al contrari, el funcionament del CEAR està completament subvencionat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, responsable del programa estatal d’acollida que s’encomana a diferents organitzacions com ara CEAR, ACCER o Creu Roja. No obstant, hi haurà serveis que hauran de ser subcontractats amb proveïdors locals com ara l’assessorament i inserció lingüística o el manteniment de les oficines i del taller multiusos, entre d’altres.

“No és una qüestió de caritat, és un compromís de l’Estat espanyol, signat a la Convenció de Ginebra, que s’ha de complir” va apuntar Jaume Durà, coordinador territorial de CEAR PV. Clara Espinós, directora de l’oficina del CEAR Sueca, va explicar també que la missió principal del programa és dissenyar i desenvolupar un itinerari per tal d’arribar a la integració completa de les persones refugiades, acompanyant-la en l’aprenentatge de la llengua d’acollida, en les relacions socials i en la seua inserció en el mercat laboral. Amb ells,a l’acte de presentació, va comparéixer també Ángela Nzambi, responsable de voluntariat.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i altres regidors del govern municipal van assistir a la presentació del CEAR Sueca. Des de l’Ajuntament s’han mostrat molt satisfets del fet que la localitat haja estat elegida per acollir una iniciativa d’este tipus que s’entén com una oportunitat única de coneixença mútua. “Moltes de les persones arribades, que s’han vist atrapades als seus països per circumstàncies històriques diverses, tenen una alta qualificació professional i un bagatge molt ampli, carregat de vivències i possibilitats que, de ben segur, contribuiran a enriquir també el nostre poble. A més a més, Sueca ha estat sempre una ciutat acollidora i els drets humans estan exempts de tota discussió” han manifestat des del consistori.

L’oficina de Sueca és la tercera a tota la geografia valenciana. El centre, recentment obert a la localitat riberenca, se suma a les altres dos oficines existents a València i Cullera.