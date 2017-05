Sueca consciencia la comunitat educativa sobre l’assetjament escolar

Sueca, /05/2017.Davant.de la quantitat d’episodis que s’estan donant d’assetjament escolar, més conegut com bullying, la Guàrdia Civil de Sueca està duent a terme una campanya de prevenció i conscienciació sobre este tema que cada dia té major incidència en la nostra societat. Este dimecres, al col·legi Maria Auxiliadora de Sueca, s’ha realitzat una xerrada informativa sobre la problemàtica dirigida primer als alumnes i a continuació als pares i mares dels escolars. Desenes de famílies van assistir a la ponència impartida per l’alferes Carlos Pérez.

En la xerrada es va insistir en fer una clara diferenciació entre assetjament escolar i una discussió entre companys, es va incidir també en el tipus de perfil dels agressors, el de les víctimes i també el dels observadors que es converteixen en còmplices.

També explicaren el que es coneix com a ciberbullying, és a dir, l’ús d’informació electrònica i l’ús dels nous mitjans de comunicació, com el correu electrònic, xarxes socials, blogs, missatgeria instantània, entre d’altres, per assetjar a un individu mitjançant atacs personals. El ciberbulliyng potser, fins i tot, més perillós que el bulliyng atès que pot ser anònim, no hi ha percepció directa del dany que s’està fent i el grau d’indefensió per part de la víctima pot ser elevat.

Per altra banda, la Guàrdia Civil també va recomanar als escolars, davant dels primers indicis, recórrer a una persona de confiança i pròxima per fer-li arribar el que ocorre i d’altra banda, va explicar també als joves els delictes en què es pot incórrer i les mesures legals sobre menors que regeixen en els casos d’assetjament.

Salvador Campillo, regidor titular de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, qui va assistir també a la xerrada, va afirmar que “este tipus de xerrades són molt profitoses per a tot el conjunt de la societat perquè cal prendre consciència d’un problema que cada vegada afecta a més xiquets i xiquetes, i a més, si n’estem ben informats ens serà més fàcil detectar els casos, fer-hi front i saber també com intervindre”.