Sueca, contra el tabaquisme

Sueca, 31/05/2017.Una de les causes de malalties i morts més freqüents és, encara hui en dia, el tabac. L’Ajuntament de Sueca, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, organitza de manera anual una campanya per frenar el consum del tabac en la seua població i evitar la iniciació dels més joves en este hàbit.

El passat divendres es va instal·lar un estand a la Plaça de l’Ajuntament per informar sobre el tabac i els seus efectes. En la mateixa, els informadors van convidar a tot aquell que va acostar-s’hi a votar per el treball més original i més ben executat d’entre els participants al concurs de fotografia “Sueca sense fum”, una iniciativa organitzada pel mateix departament, en la qual s’ha convidat a participar a tot l’alumnat de 2on d’ESO dels centres educatius de Sueca.

Este migdia, amb motiu de la commemoració del Dia Mundial Sense Fum, s’ha celebrat al saló de plens del consistori l’acte de lliurament del premi del certamen, del que ha resultat guanyadora finalment Lara Boscà Martínez, alumna de 2on d’ESO del Col·legi Luís Vives, amb l’obra No em furtes l’oxigen. La jove ha explicat que el fet de que els seus pares fumen ha estat allò que més ha inspirat la seua obra.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el regidor de Sanitat i titular de la Unitat de Prevenció Comunitària, Salvador Campillo, i la regidora d’Acció Social, Noelia Sisteró, han estat els encarregats de rebre a la jove que ha assistit a l’acte acompanyada per tots els seus companys de classe. Les autoritats locals li han fet lliurament d’un xec regal valorat en 50 € per a validar a l’establiment local Atmosfera Esports, comerç col·laborador en la iniciativa.

Campillo, titular de l’àrea, ha volgut aprofitar l’avinentesa per recordar que des del departament es desenvolupen al llarg de l’any, i de manera contínua, diferents activitats i iniciatives amb este mateix fi. Entre elles ha fet esment a algunes com ara els tallers per deixar de fumar coordinats per la Associació Espanyola Contra el Càncer i totalment gratuïts o els programes que es desenvolupen en el primer cicle d’educació secundària obligatòria com l’Aula del Tabac, una acció educativa per evitar la incorporació de nous fumadors, en col·laboració amb el departament de Salut Pública.

Cada any, el 31 de maig, l’Organització Mundial de Salut (OMS) recorda l’amenaça que representa este producte i fa una crida als seus governs perquè apliquen mesures estrictes i fermes per controlar el seu consum.