Sueca convida al turista a viure-la en tota la seua plenitud

L’Ajuntament de Sueca presenta a Fitur el nou vídeo promocional de la seua marca turística

Sueca, 18/01/2018.Sueca, vine a viure-la. Amb este contundent, senzill i motivador reclam, la capital de la Ribera Baixa ha presentat a la FITUR el seu nou producte promocional, un vídeo que convida al visitant a vindre al municipi per viure totes les possibilitats del seu paisatge, la seua gastronomia tradicional, l’oferta d’activitats i festes, patrimoni i cultura.

“El repte era immens però s’ha complit amb escreix. Calia condensar tots els atractius que guarda Sueca per al visitant en poc més d’un minut” ha explicat l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, i ha continuat “enguany ens hem decidit pel format audiovisual perquè considerem que el vídeo turístic és una ferramenta fonamental per a la comunicació de destins. El poder d’una imatge en la construcció d’un imaginari turístic és enorme”.

“Quan vaig visualitzar-lo per primera vegada, va aconseguir esborronar-me i emocionar-me, tot i que conec perfectament tots els escenaris i totes les imatges que es reflecteixen en ell. És precisament eixe l’objectiu, atraure totes les mirades del turista potencial, sí, però també aconseguir que els suecans posem en valor allò que és autènticament nostre i fer valer les nostres singularitats” ha afegit el regidor de Turisme, Xavier Masó. “Sueca és bonica tot l’any i qualsevol moment és bo per a visitar-la, tenim moltes raons per convertir-nos en una destinació única a València” este és un dels missatges que es poden extreure entre línies ha assenyalat també el titular de l’àrea.

Eloi Càrcel, director del film, també ha estat present a l’estrena del nou vídeo a la Fira del Turisme a Madrid. Càrcel ha assenyalat que la realització ha estat un treball costós, però també molt gratificant “ha sigut un projecte molt engrescador intentar construir un relat curt que poguera explicar a l’espectador la màgia del meu poble”, tot agraïnt la confiança que l’Ajuntament de Sueca ha dipositat en el seu treball .

Segons ha apuntat, el vídeo és el resultat de tot un any de feina. El resultat és fruit d’un rodatge complex, on s’han emprat entre d’altres drons i grues, i pel que fa a la tècnica, destaca el time-lapse que mostra l’evolució del paisatge de la marjal a través d’un conjunt de captures fotogràfiques que s’han pres en un lloc fixe de forma consecutiva en un interval de temps.

El vídeo presentat este migdia serà el primer d’un serial d’audiovisuals temàtics que l’Ajuntament de Sueca llançarà pròximament en noves campanyes.

En esta segona jornada de la Fitur, dedicada a la Comunitat Valenciana, l’estand de Sueca ha rebut la visita del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, qui ha assistit acompanyat de la vicepresidenta, Mónica Oltra i del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler. La delegació suecana a Fitur ha obsequiat als representants de la Generalitat amb una mostra d’arròs de Sueca. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez i una representació dels diputats de l’ens provincial han acompanyat també als representants autonòmics en la seua visita.