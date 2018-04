Sueca destinarà 1,4 milions d’euros en portar la xarxa elèctrica de mitja tensió al municipi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

L’actuació es portarà a terme dins de les inversions financerament sostenibles, procedent del superàvit del pressupost de 2017

Sueca, 06/04/2018. L’Ajuntament donarà una nova empenta enguany al projecte per a portar a Sueca la xarxa elèctrica de mitja tensió. Per això, des de l’equip de govern han decidit destinar vora 1,4 milions d’euros a este menester. Es tracta de la quantia més gran de les inversions financerament sostenibles, procedent del superàvit del pressupost de 2017.

Així ho va anunciar ahir l’alcaldessa, Raquel Tamarit, en el Ple Municipal en el qual va explicar la liquidació dels comptes municipals del darrer any. Eixa actuació, que portarà la llum des de Polinyà a Sueca, és el tram final del projecte que va arrancar en la subestació de Benicull i que permetrà ampliar la xarxa subterrània de mitja tensió de distribució d’energia elèctrica. Esta instal·lació és necessària per a dotar de subministrament elèctric a diverses actuacions urbanístiques d’ús residencial, industrial i terciari que van a desenvolupar-se en el municipi, contemplades en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Sueca.

La màxima autoritat municipal, l’alcaldessa Raquel Tamarit, va remarcar la importància d’esta actuació per al desenvolupament de la ciutat. “Es tracta d’una actuació molt necessària, una qüestió que porta molts anys damunt la taula d’este consistori i que estem segurs que atraurà empreses i ajudarà a fomentar la creació de nous llocs de treball a casa nostra” va apuntar Tamarit.

Una altra de les actuacions a destacar és la creació d’un nou espai lúdic-esportiu a l’avinguda Vila i Honor de Corbera. La nova zona recreativa, projectada per un valor de 239.500 euros, comptarà amb un circuit pump track, búlders o blocs d’escalada i una pista de terra. La iniciativa s’emmarca també dins de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) Sueca Batega, atés que busca fomentar hàbits saludables i, a més a més, està prevista a una zona separada del centre per la barrera física que suposa la carretera N332, una de les recomanacions que s’apuntaven a les línies estratègiques de l’EDUSI.

Del total d’1.929.000 d’euros de superàvit, l’Ajuntament també destinarà 130.000 euros més per moblar la nova residència del Centre Ocupacional Municipal, 120.000 a la rehabilitació de l’edifici del carrer Vert i 70.000 al nou mobiliari per a la residència de majors Sant Josep.

A banda, segons va explicar la primera autoritat municipal, també està previst destinar 116.000 euros de la liquidació del pressupost al condicionament d’un nou aparcament a la zona de La Canal, responent a una repetida demanda d’este veïnat, i es dedicaran altres 50.000 per a l’adequació d’una altra nova zona d’aparcament al carrer de l’Orient. Esta serà una mesura compensatòria a una altra actuació, valorada en 100.000 euros, que s’executarà a la zona d’aparcament de l’avinguda Ciutat de Pamplona. El terreny es condicionarà per acollir les aules prefabricades del CEIP Carrasquer mentre duren les obres de nova construcció del col·legi.

També s’han prioritzat les necessitats de la zona marítima. Així, 50.000 euros seran per a arreglar carrers de Les Palmeres, i 36.000 per a la instal·lació d’un parc infantil en la mateixa població, en la zona de la Loteria. Una altra actuació molt demandada són les rampes d’accessibilitat al Mareny Blau, per a la qual es destinen 27.500 euros.

D’altra banda, s’han previst 30.000 euros per a la millora d’altres carrers de Sueca. I també s’ha acordat destinar 18.000 euros a la reposició d’elements de diversos parcs infantils, a més dels 43.000 euros per a la reforma dels vestuaris del Pavelló Cobert, els 37.800 que s’invertiran en la pista de tenis de l’Estadi Municipal, 40.000 en una nova pista de barri, i 30.000 per al trinquet, entre d’altres millores esportives.

En l’adquisició de vehicles elèctrics municipals s’invertiran 20.000 euros més. I entre les inversions en instal·lacions municipals, destaquen els més de 80.000 euros que es destinaran al condicionament del sòl del nou recinte fester, els 60.000 euros reservats per a treballs al Casal Multiusos, i els 25.000 euros per a les obres de millora del Mercat Central. També s’han previst intervencions en l’Espai Joan Fuster, Centre Municipal Bernat i Baldoví, Muntanyeta dels Sants, Centre de Menors, Biblioteca Municipal, i la Sala d’Exposicions Els Porxets.