Sueca dispararà vora 4.000 coets en la cordà de la Fira i Festes de 2017

Sueca, 06/07/2017.L’Ajuntament de Sueca comença a desvetllar algunes de les sorpreses que guardaran les pròximes festes del municipi, més enllà de les propostes musicals. Este dijous s’ha conegut que l’Associació Cultural Amics del Coet de Sueca, que porta més de 15 anys organitzant cordaes, programarà per primera vegada la iniciativa emmarcada en el programa de les festes, i amb la col·laboració del consistori. L’activitat s’ha anunciat per al pròxim 2 de setembre, a l’Avinguda Ciutat de Pamplona, en els voltants del parc de convivència caní.

En la presentació de la iniciativa ha participat Juan Antonio Llopis, en representació de l’Associació Amics del Coet de Sueca; Josep Maria Segura, tresorer del col·lectiu, i Pau Roselló, regidor de Festes del consistori suecà.

Roselló ha manifestat que, després de l’èxit del darrer any, el consistori ha apostat per repetir l’experiència i ampliar-la, esta vegada de la mà de l’experimentat col·lectiu local. “La cordà és un espectacle inigualable de foc. El nostre objectiu és contribuir, en la mesura que puguem, a recuperar i mantenir estes manifestacions de caràcter cultural i festiu que formen part de la tradició dels nostres pobles, al cap i a la fi, és indiscutible que la pirotècnia i la pólvora són dos elements ben arrelats als valencians” ha manifestat el titular de Festes.

Llopis i Segura han explicat que el programa s’iniciarà a partir de les 20:45 h. amb una mostra de la cordà tradicional, oberta al públic general i en la que podran participar també menors acompanyats d’adults i degudament protegits amb casc, ulleres, samarreta de màniga llarga, calçat adequat i guants. I a partir de les 21:15 començarà la cordà, en esta, però, només podran participar els majors de 18 anys prèvia inscripció i per poder accedir-hi serà imprescindible acreditar la tinença del CRE, el document que reconeix com a Consumidor Reconegut com a Expert que es pot aconseguir amb la realització de cursos homologats per la Generalitat Valenciana. Tots els participants deuran acudir també equipats amb el vestuari i els elements de protecció pertinents.

El recinte estarà delimitat en tres zones: la zona de foc, la zona de risc i el perímetre d’espectadors o zona segura.

L’organització ha anunciat que tots aquells que estiguen interessats en participar de forma activa en la cordà hauran d’inscriure’s contactant al 653681634 i abonar 10€, en concepte de l’assegurança d’accidents, aportant la fotocòpia del DNI i el CRE abans del 25 d’agost a un representant del col·lectiu.