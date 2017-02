Sueca dóna la benvinguda a les Falles de 2017

La capital de la Ribera Baixa és dels primers municipis en proclamar l’inici de les Falles

Sueca, 13/02/2017.Pràcticament un mes abans del moment més àlgid de la festa, Sueca ha proclamat ja l’inici de les seues Falles. Este diumenge, la Fallera Major de Sueca, Maria Viñoles, ha pronunciat les tan esperades paraules per a tots els fallers i falleres de la ciutat, encara més enguany que les Falles han estat proclamades recentment com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la Unesco.

Totes les comissions falleres es donaren cita a les 12 hores a la Plaça de l’Ajuntament per celebrar un dels actes més emblemàtics per al món faller, la Crida. La balconada de l’edifici consistorial i la Plaça de l’Ajuntament lluïen plenes de gom a gom. La gent expectant esperava impacient les anhelades paraules “ja estem en Falles!”. Només Gandia s’ha avançat a Sueca en la proclamació de la festa fallera que ja no s’aturarà al municipi riberenc fins el pròxim 19 de març.

La Fallera Major de Sueca, Maria Viñoles, va donar la benvinguda a la festa acompanyada de la seua Cort d’Honor; l’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; el regidor de Festes, Pau Roselló i la Junta Local Fallera de Sueca encapçalada pel seu president, Vicent Llopis. També hi van assistir les Falleres Majors i els presidents de cadascuna de les comissions de Sueca, el Perelló i el Mareny de Barraquetes.

La màxima representant de la festa fallera a Sueca va complir amb la tradició de convidar a tot el món faller, als veïns i als visitants de la nostra ciutat a celebrar al màxim la festa. “El temps d’espera s’ha acabat, ha arribat el moment de traure els vestits, de disfrutar de la festa i veure els carrers de gom a gom engalanats amb el pas dels fallers i de les falleres” va pronunciar enèrgica i alegrement.

L’alcaldessa de la localitat, Raquel Tamarit, va destacar que “les Falles és la nostra manera de traslladar al món, amb humor, sense mordasses i des de la ironia, que tot allò que es destrueix es regenera amb l’esforç, el treball i sobretot la il·lusió d’una gent entregada a la festa més significativa de tots els valencians i valencianes”. També la màxima representant del municipi es va sumar a les felicitacions al col·lectiu per la declaració de la Unesco, “s’ho heu guanyat a pols!” va reblar.

Per la seua banda, el president de la Junta Local Fallera, Vicent Llopis, va aprofitar l’ocasió per agrair l’esforç i la il·lusió de tot el col·lectiu faller i també per felicitar a totes les comissions per la recent declaració de la Unesco, “ens ho mereixíem” va afirmar. Llopis va continuar fent palés el seu agraïment a les comissions falleres, i dintre de les mateixes, als respectius Presidents i Falleres Majors, per l’esforç i recolzament, “junts podem oferir a tota Sueca la millor festa del món” va assenyalar el representant de la Junta Local Fallera.

La Fallera Major va rebre en este acte, de mans de l’alcaldessa de Sueca, les claus de la ciutat abans de començar el seu discurs. L’acte va finalitzar amb la tradicional mascletà i la foto de família de tots els representants de la festa en l’actual exercici.