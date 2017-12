Sueca edita una baralla de cartes en homenatge a l’artista Conrado Meseguer

Es tracta d’una iniciativa solidària que donarà els beneficis íntegres a la Fundació Salvador Tatay Meseguer

Sueca, 20/12/2017.Conrado Meseguer, l’artista, el mestre, el fill predilecte de Sueca, el bon home, no ha parat de despertar homenatges al seu poble des de la seua mort, el passat 12 de gener. L’últim, una baralla de cartes de pòquer francesa solidària, inspirada en la seua obra, a benefici íntegre de la Fundació Salvador Tatay Meseguer que ell mateixa va fundar, un ens sense ànim de lucre, amb caràcter assistencial social, dedicat a la rehabilitació i recuperació psico-social per a persones amb discapacitats psíquiques i físiques.

La iniciativa, una idea original de Joan Antoni Carrasquer, cronista oficial de Sueca i amic de l’artista, que ha comptat amb la col·laboració d’altres dos bons amics, Hermelando i Jesús Soldado, s’ha presentat este dimarts, 19 de desembre, a la Casa de la Cultura de Sueca, en presència de la seua família. L’acte ha comptat també amb la participació de representants de totes les entitats patrocinadores de la baralla: L’Ajuntament de Sueca i l’Ajuntament de Bétera, la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana, la Mútua Arrossera d’Assegurances Agromas, el Sindicat CSIF i l’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA.

La tasca més complicada ha estat la selecció i relació de l’obra que il·lustra la baralla. “Els quatre conjunts de cartes de cada pal tradicional, diamants, cors, piques i trèvols s’han intentat substituir per quatre característiques que defineixen la forma de ser i d’actuar de Conrado. El primer, la bonhomia, condició de qui és bon home, bona persona, i els altres tres van eixir quasi soles: treball, suecanisme i escola. Este últim és una miscel·lània de l’obra del pintor que recopila imatges variades del realisme, hiperrealisme, impressionisme…” va assenyalar Hermelando Soldado.

Àgueda Meseguer, filla de l’artista, qui va intervindre en representació de la família, va destacar el treball dels amics del seu pare, executat “des del cor i amb molt de sentiment” i va reiterar el seu agraïment per la tasca desinteressada, així com pel suport institucional rebut en esta iniciativa solidària que ajudarà a donar una major visibilitat a la fundació.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, va posar l’èmfasi també en el tarannà humà de l’homenatjat. “Mai no he escoltat parlar a ningú malament de Conrado, era una d’aquelles persones estimada per tots” va apuntar, justificant l’homenatge indeleble a la seua persona, i va fer també un reconeixement al treball entregat dels amics promotors de la idea.

La baralla, però, no és la primera editada a Sueca. En l’any 2009, amb motiu del 200 aniversari del naixement de Josep Bernat i Baldoví, l’Ajuntament ja va editar una baralla amb les portades dels seus llibres. Carrasquer va explicar, en este punt, la tradició barallística de Sueca, tot referint-se a un altre suecà, Simeó Durà Vila, qui va estar al capdavant d’una de les impremtes més prestigioses, en el seu dia, especialitzades en l’edició de baralles. Segons va explicar, Simeó Durà, va iniciar-se en el món de la impremta l’any 1860 i va culminar la seua trajectòria professional, el 1930, consolidant-se com un dels referents en el sector, amb una impremta que comptava amb més de 170 operaris i una superfície de més de 16.000 metres quadrats, a la ciutat de València. En reconeixement a la seua tasca, el govern espanyol va atorgar-li la Medalla de Plata al Treball, l’any 1929, i l’Ajuntament de Sueca va nomenar-lo també fill predilecte, en l’any 1930.

La baralla en homenatge a Conrado està ja a la venda, per sis euros, a la Llibreria Sant Pere i a les papereries Arts, Aula i Voltapàgines de Sueca. Tots els comerços locals col·laboradors han renunciat també al marge de benefici comercial per tal que la recaptació puga destinar-se íntegrament a la fundació.