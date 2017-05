Sueca educa els adolescents en la consciència plena

Una desena de joves han participat en el taller d’iniciació al mindfulness per millorar el control de les emocions i l’estrés en l’adolescència

Sueca, 15/05/2017.L’Ajuntament de Sueca, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària, aposta per la formació dels joves en la pràctica del mindfulness per aconseguir l’acceptació total d’u mateix i de l’entorn, l’estat ideal per combatre les distraccions i aconseguir els objectius que es proposen. Recentment ha finalitzat la tercera edició del taller d’iniciació a la pràctica de Mindfulness.

El concepte de Mindfulness es tradueix com atenció o consciència plena. Consisteix en ser plenament conscient d’allò que ocorre en el moment present, sense filtre ni prejudicis de cap tipus. El programa ajuda a desenvolupar una observació desapassionada dels processos mentals, el que significa que proporciona una major comprensió de les pautes habituals de pensament, molt útil per alleujar l’estrès i el sofriment. Es tracta del conreu de la ment i el cos per aprendre a viure ací i ara.

El programa està enfocat especialment per al públic adolescent, atès que l’adolescència s’entén com una etapa de transició en què ocorren nombrosos canvis i, en ella, els joves estan sotmesos a múltiples factors que intervenen en la configuració dels grans trets de la seua personalitat i el comportament adult. El taller s’ha desenvolupat al llarg de sis setmanes (dos hores a la setmana), i en ell han participat vora una desena d’alumnes.

Alguns dels beneficis que comporta aquesta pràctica són: millora la resposta a l’estrès, afavoreix una major concentració i una major claredat mental, augmenta la sensació de calma, serenitat i pau, restablix l’equilibri emocional i afavoreix els estats d’ànim positius, entre molts d’altres.

L’objectiu general és aprendre a reduir i gestionar les emocions dirigint l’atenció al moment present. Per arribar a l’objectiu, en les sessions s’han dut a terme tallers de tècniques de relaxació, exercicis mentals, ioga, i també s’han treballat estratègies per una comunicació interpersonal més eficaç.

Des de l’Ajuntament confirmen la programació del curs per a pròximes edicions, vist l’èxit assolit en estes tres primeres, a més han remarcat que les famílies dels adolescents participants han considerat que este és un programa molt positiu i beneficiós, atès que ajuda als alumnes a prendre consciència de les seues reaccions internes a l’estrès i les emocions, en una etapa en què són especialment vulnerables, pels canvis que ocorren en la seua personalitat i en el seu entorn.