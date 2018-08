Sueca es prepara per celebrar la 23a concentració matinal de motos

Connect on Linked in

Un any més se Sueca arranca les seues festes sobre rodes. Este diumenge, 2 de setembre, la localitat acollirà la 23 edició de la tradicional concentració motera als voltants del Pavelló Poliesportiu Cobert, organitzada per l’Associació Moto Club Sueca juntament amb l’Ajuntament. S’espera que més d’un miler de persones es congreguen per gaudir de l’ambient festiu de la desfilada i l’exposició de tota mena de motos, ja siguen models clàssics com les últimes novetats del mercat motor.

Les inscripcions a l’esdeveniment començaran a les 9.00 hores del diumenge i el seu preu serà de 8 €. L’entrada inclou samarreta commemorativa, participació en sorteigs d’obsequis entre els quals es troba el regal especial d’una escúter. La jornada s’iniciarà de bon matí amb un bon assortit d’entrepans de tot tipus per a l’esmorzar de tots els inscrits. Més tard, a les 11.30 aproximadament, se celebrarà la ruta turística amb les motos en direcció a la Muntanyeta dels Sants, relleu emblemàtic de Sueca que ressalta enmig del Parc Natural de l’Albufera. El 80% del recorregut serà per carreteres asfaltades de la marjal per tal de gaudir del camí al voltant dels arrossars que estan en el seu moment d’esplendor. En este espai s’obsequiarà als participants amb un refresc d’aiguallimó granissat.

L’esdeveniment també comptarà amb l’actuació de la cantant valenciana Laura Amorós, també coneguda per la seua aparició en el programa televisiu Tu cara me suena cantant un dels èxits de la famosa Tina Turner. Finalment, ja de tornada, a la 13:30 l’organització obsequiarà a tots els participants amb una samarreta commemorativa de l’acte i a més, es farà un sorteig en el qual es regalaran peces d’avituallament, vestuari i diferents útils per a la pràctica del motociclisme i fins i tot una escúter de 50 cc.