Sueca explica l’increment del paper municipalista en la jornada oberta dels Serveis Socials Municipals

El consistori se suma a la campanya “La quarta pota” impulsada per la Generalitat.

Sueca, 27/04/2018. L’Ajuntament de Sueca s’ha adherit este divendres a la campanya de portes obertes del departament de Serveis Socials promoguda per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana sota el lema “La quarta pota”. La iniciativa respon a la necessitat d’apropar els recursos socials a la ciutadania i posar en valor la tasca del departament, així com els seus professionals, com a part fonamental de l’estat del benestar.

Toni Banyuls, responsable tècnic de l’àrea, ha assegurat que tot i que esta era una jornada informativa de caràcter extraordinari, l’atenció dels Serveis Socials és permanent. “Ací sempre tenim les portes obertes, no obstant, la campanya de la Generalitat ha estat molt oportuna atés que és important que la gent conega com s’ha redissenyat i incrementat el paper municipalista en la qüestió social” ha afegit. Banyuls ha apuntat també que en l’últim any s’han duplicat pràcticament els efectius de l’equip de Serveis Socials Municipals. En este sentit, s’han sumat a l’estructura tres noves places amb perfil de treballador social i una d’educador social i s’han contractat dos nous perfils, un d’agent d’igualtat i altre de psicòleg.

El coordinador de l’equip ha insistit “en el departament de Serveis Socials atenem a tots, i tractem casos molt diversos sobre dependència, ajudes i prestacions, renda garantida d’inserció, etc. A més, treballem amb totes les situacions de vulnerabilitat que puguen patir les persones com ara aquelles amb diversitat funcional, pobresa energètica, pobresa estructural i també, sobretot, amb la protecció de menors “.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit; acompanyada dels regidors de l’àrea, Noelia Sisteró, regidora d’Acció Social; Noelia Benedito, regidora de Polítiques d’Igualtat i Salvador Campillo, regidor responsable de la Unitat de Prevenció Comunitària, a més del regidor d’Urbanisme i Obres, Julio Serra, han participat també en la jornada.

La Generalitat Valenciana, promotora d’esta campanya transversal, tracta d’abordar en l’actualitat la transformació del model social valencià que aposta per superar la visió assistencialista, que en els últims vint anys s’està donant als serveis socials, i definir un horitzó clar amb el dret i la dignitat de les persones com a qüestió essencial.