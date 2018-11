Sueca, seu de la fase final del III Torneig de Pilota “Fallers de Vaqueta”

Connect on Linked in

La Fallera Major de València, Marina Civera, presencia a Sueca la fase final del concurs de galotxa i raspall organitzat per la Junta Central Fallera i la Junta Local Fallera de Sueca

L’equip de la capital del Túria s’ha tornat a imposar als seus rivals per tercer any consecutiu

La Fallera Major de València, Marina Civera, ha visitat este dissabte Sueca per presidir les partides de les finals de galotxa i raspall celebrades en la població de la Ribera Baixa, uns campionats que, enguany, han organitzat conjuntament la Junta Central i la Junta Local Fallera de Sueca amb el lema Fallers de Vaqueta.

La corporació municipal va oferir una recepció oficial a la Fallera Major de València, qui va signar en el Llibre d’Or de la ciutat. “Els fallers sempre apostem per la nostra cultura i tradicions i Sueca és un gran exemple a seguir en este sentit” va escrire la màxima representant del món faller. Marina va estar acompanyada per representants de la Junta Central fallera de València, així com per les Falleres Majors de Sueca, Zaida Fandos i Andrea Galiana i les seues respectives Corts d’Honor, les Falleres Majors de les Juntes Locals dels equips participants (Xàtiva, Torrent, Carlet, Godelleta, Oliva), i les Falleres Majors de les setze comissions de la ciutat i representants de la Junta Local fallera de Cullera, localitat a la qual està molt lligada Marina per part de la família materna.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, va imposar-li la insígnia de la ciutat, donant-li la benvinguda i agraint-li la presència a Sueca, on ja venia per segona vegada. La Junta Local fallera de Sueca per la seua banda, va imposar el distintiu de l’entitat a Marina. La jove fallera va ser l’encarregada de realitzar la “treta” d’honor en les partides de raspall.

En una edició en què han participat un total de nou Juntes Locals (Carlet, Cullera, Dènia, Godelleta, Oliva, Sueca, Torrent, València i Xàtiva), s’ha introduït una nova modalitat, la de Raspall, que va ser jugada al carrer Pepe Montó de la ciutat de Sueca. El triomf ha sigut per a Dènia en imposar-se en la final a Oliva per 40 a 25, mentre que Cullera van quedar tercers ja que derrotaren en la final de consolació a Torrent per 40 a 30. En la categoria tradicional, Galotxa, València va tornar a proclamar-se campiona per tercera vegada consecutiva en este torneig, al trinquet Eusebio de Sueca. Godelleta va començar guanyant a Carlet en la primera partida, però va caure en la segona semifinal contra l’equip de València per 50-10. També en semifinals, Genovés va véncer per un reduït marge a Sueca, que ha anotat 45 punts, front als 50 de Genovés.

La final, a la qual ha assistit una gran afluència de gent, ha consistit en l’enfrontament entre Genovés i València. Ha sigut València la que s’ha imposat 50-25 a Genovés, tot i que este darrer equip ha fet un gran partit. Després d’acabar les partides, s’ha procedit a l’entrega de premis a tots els equips participants, tant en la categoria de Raspall com en la de Galotxa. A més, l’amfitriona del torneig, la Junta Local de Sueca, ha volgut retre homenatge al seu trinqueter més experimentat: Adrián Miguel Mascarell.