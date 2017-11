Sueca guarda un minut de silenci per l’últim cas de violència de gènere a Alzira

“L’Assassinat d’una dona és terrible, impossible d’entendre, ni de justificar, però la forma més cruel que hi ha per fer-li mal a una dona, per damunt de llevar-li la seua pròpia vida, és matar als seus fills” ha manifestat l’alcaldessa Raquel Tamarit, qui ha aprofitat per fer també una crida “a la societat al complet, a les institucions, als educadors, a totes les famílies, que comprenen perfectament l’abast d’un fet tan inhumà i indigne perquè en les seues pròpies cases i en el seu entorn posen remei, denuncien i assenyalen l’agressor, quan detecten el més mínim indici de violència, qualsevol comportament o patró agressiu”. La màxima representant del consistori suecà ha traslladat el condol a la mare i la família i també al poble d’alzira, en els moments previs al minut de silenci.

