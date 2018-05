Sueca mostra els seus atractius en la Fira de les Comarques

Connect on Linked in

La capital de la Ribera Baixa torna a estar present en la sisena edició de la iniciativa turística que se celebra este cap de setmana en la Plaça de Bous de València

Sueca, 03/05/2018.Sueca torna a aprofitar l’ocasió per mostrar els seus atractius turístics. En este cas estarà, de nou, a la Fira de les Comarques ubicada durant tot el cap de setmana a la Plaça de Bous de València. La iniciativa organitzada pel Patronat Provincial de Turisme de València, València Turisme, que enguany arriba a la seua sisena edició, té per objectiu promocionar els recursos i productes de les comarques valencianes.

El municipi participa amb la intenció de repetir l’èxit d’assistència a l’estand de la darrera edició. Per allí passaren centenars de visitants que s’interessaren per les propostes turístiques de la localitat.

En esta nova cita, Sueca promocionarà i informarà dels seus principals reclams turístics, entre els que destaca l’oferta cultural i gastronòmica, a banda del turisme de sol i platja. El municipi convidarà al visitant a viure’l i gaudir-lo plenament. Així, es reivindicarà una vegada més com a “la terra de l’arròs”, amb la promoció del seu Concurs Internacional de Paella Valenciana. El certamen gastronòmic, degà de l’Estat espanyol, arriba enguany a la 58 edició, i des del consistori obrin les portes per convidar a tothom a viure l’ambient i a conéixer la recepta original del plat valencià per excel·lència.

El paisatge també és un dels atractius naturals dels que pot gaudir el visitant, amb la ruta “Un passeig per l’arrossar”, que discorre per la marjal i acosta al participant als espais naturals de la Muntanyeta dels Sants i l’Ullal de Baldoví. De la mateixa manera, la Ruta del Modernisme descobrirà al visitant tots els detalls que guarden els edificis emblemàtics inscrits en este moviment, com ara l’Asil d’Ancians o el conegut popularment com el casino de l’Ateneu, seu de la societat que porta el mateix nom.

Continuant amb els tresors patrimonials, el consistori suecà, a través del seu estand, promocionarà també el Museu Joan Fuster dedicat a l’obra i la figura de l’intel·lectual de Sueca. En el plànol cultural, també oferiran informació de la Mostra Internacional de Mim de Sueca, un dels esdeveniments que, junt amb la paella valenciana, més han contribuït a exportar el nom del municipi arreu del món. I com no, convidaran a tots a viure la festa fallera al municipi que s’emmarca en la recent declaració de les Falles com a Bé d’Interés Cultural Immaterial per la Unesco.

El titular de Turisme de l’Ajuntament de Sueca, Xavier Masó, ha assenyalat que “esta fira és una gran oportunitat per donar a conéixer la Sueca turística a un públic més pròxim”. El regidor ha destacat “el paper fonamental de les poblacions perquè promocionem el nostre patrimoni i gastronomia pròpia, i al mateix temps completem l’oferta turística de la ciutat de València”.

La Fira de les Comarques obrirà les seues portes la vesprada d’este divendres. La inauguració correrà a càrrec de la diputada de Turisme i regidora en l’Ajuntament de Sueca, Pilar Moncho. El municipi ocuparà l’estand número 21, ubicat en l’esplanada exterior de la Plaça de Bous. En total s’instal·laran 43 casetes que es distribuiran per comarques i estaran obertes al públic durant tot el cap de setmana fins la vesprada de diumenge.

Com en anteriors edicions, el públic també podrà gaudir de música en directe pop-rock i folk en valencià i actuacions folklòriques de les diferents comarques, a més de xerrades i tertúlies “Del Tros al Plat”, amb productors i cuiners. A més, d’espai de ludoteca infantil amb tallers i activitats per als més menuts durant tota la fira, i del circuit multiaventura infantil, amb tirolina, rocòdrom i d’altres activitats.