Sueca obri el termini per participar en el II Concurs EspigaRock

Connect on Linked in

El guanyador del certamen, que es va encetar l’any passat, podrà actuar al ja consolidat festival de música en valencià

Sueca, 06/04/2018. L’Ajuntament de Sueca junt amb el Consell de la Joventut de Sueca ha tornat a convocar el Concurs EspigaRock amb l’objectiu de fomentar la creativitat musical i la composició de música original i en valencià, així com promoure nous talents. El guanyador d’esta segona edició del certamen que es va encetar l’any passat, s’emportarà de premi 850 euros i l’oportunitat d’actuar al festival EspigaRock, que se celebra en setembre dins de la Fira i Festes del municipi.

Des de l’Ajuntament s’han mostrat molt satisfets per la bona acollida que va tindre l’any passat este concurs, que “es fa amb l’objectiu d’apostar per la creació i pels nous talents de la música en valencià, en un certament totalment obert a totes les propostes, allunyat dels constrenyits circuits comercials”.

Hi haurà dos fases de selecció, en la primera el jurat triarà quatre propostes musicals d’entre totes les sol·licituds presentades. Els quatre finalistes actuaran en directe al festival Sueca Sona 2018, d’on eixirà el guanyador que actuarà a l’EspigaRock, escollit per un jurat format per un músic expert; el regidor de Festes, Pau Roselló; i un membre representant del Consell de la Joventut de Sueca. Els altres tres participants rebran un accèssit per import de 150 euros cadascun.

Al concurs es poden presentar totes aquelles persones que ho desitgen majors de 14 anys o amb 14 anys complits abans del 31 de març de 2018. A més, es poden presentar com a solistes o com a grups, això sí, el repertori en els dos casos haurà d’incloure en les diferents fases composicions originals i en valencià, fins a completar un mínim de 15 minuts.

També, la participació en el concurs representa la cessió als organitzadors dels drets d’imatge i explotació de les composicions presentades, però sols es limitarà a activitats associades al concurs i al festival EspigaRock. Per altra banda, no es podran presentar aquells grups o solistes, ni cançons, lligats a contractes en exclusiva amb companyies discogràfiques.

La informació completa de les bases es podrà consultar a la pàgina web: www.sueca.es a l’apartat d’anuncis. Les sol·licituds i la resta de documentació requerida es podran presentar fins al pròxim 3 de maig, data en què finalitza el termini, segons s’anuncia en l’extracte de la convocatòria del BOP, publicada el 3 d’abril.