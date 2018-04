Sueca es posa “Mans al Riu!”

Connect on Linked in

Este diumenge torna l’activitat compromesa amb el medi ambient en la qual els participants netejaran l’entorn de l’Assut

Sueca, 18/04/2018.Este diumenge Sueca torna a mostrar el seu vessant més compromés amb el medi ambient i se suma, una vegada més, a la campanya “Mans al Riu!”. En esta ocasió, com en altres edicions, els voluntaris aniran a l’assut de Sueca a netejar els voltants del riu Xúquer.

L’Ajuntament de Sueca se suma una vegada més a la macro neteja de residus que, des de l’any 2010, organitza de manera regular la Fundació Limne amb l’objectiu de fomentar la participació ciutadana en la conservació i millora dels nostres rius. També el col·lectiu ecologista local Associació Muntanyeta dels Sants – Acció Ecologista Agró ha confirmat la seua col·laboració.

L’activitat, oberta a la participació de tota la ciutadania, té un marcat caràcter lúdic i didàctic, ja que, a més de pretendre millorar els espais fluvials on s’actuarà, es farà incís en els mitjans que hi ha hui dia per gestionar els residus.

Totes les persones que desitgen sumar-se a l’activitat, compromesa i solidària amb el medi ambient, poden acudir en bicicleta a les 10:00 hores d’este diumenge 22 d’abril, a la Plaça de l’Ajuntament, des d’on eixiran cap a l’assut. Qui ho preferisca pot acudir directament a l’Assut de Sueca a les 10:30 hores.

En esta ocasió també col·labora el Club-Escola Piragüisme Sueca, aportant piragües perquè els voluntaris puguen arribar a aquells residus que s’han quedat atrapats al riu. Els interessats en participar s’han d’inscriure prèviament en participa@limne.org o muntanyeta@gmail.com, quan abans millor per la previsió del material i l’assegurança.

La regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez, ha convidat a tota la ciutadania a participar-hi: “és molt important fer vore als nostres veïns, sobretot als més joves, que tots som responsables de tenir cura del nostre entorn. És una missió compartida de l’administració pública i la població. Per això no dubtem en sumar-nos mai a iniciatives com estes”. Mans al Riu! és la campanya de voluntariat ambiental més gran de quantes s’organitzen en la geografia valenciana. Durant la darrera edició de la jornada van participar 22 municipis i 620 voluntaris que van retirar gairebé 8 tones de residus dels trams de riu on es va actuar.

Enguany el ‘Mans al Riu’ de la Fundació Limne aconseguix un nou record d’afiliació, sumant la participació dels municipis, a banda de Sueca, d’Albaida, Alborache, Alcoi, Alfarb, Algemesí, Almassora, Altea, Alzira, Benaguasil, Beniarbeig, Borriana, Canals, Catadau, Cocentaina, Cullera, Gandia, Gestalgar, La Vila Joiosa, L’Alcudia, L’Alqueria d’Asnar, L’Eliana, La Pobla Llarga, Llombai, Manises, Morella, Muro d’Alcoi, Ondara, Onil, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Torreblanca, Torrent, Vallada i Vilallonga, que uniran esforços per netejar de residus els seus rius amb el suport dels ciutadans que vulguen implicar-se en la campanya.

Des de Limne assenyalen que “esta anualitat es batran rècords de participació ja que, a banda dels municipis tradicionalment compromesos amb la campanya s’han sumat noves localitats mercès al patrocini de Global Omnium i el projecte Libera d’Ecoembes”. El recolzament de projectes de millora dels nostres rius, com el que aporta Sueca, són imprescindibles per “teixir una xarxa col·laborativa entre administracions, entitats conservacionistes i la societat civil”.