Sueca posa en marxa un dispositiu preventiu contra la carabela portuguesa

Sueca, 28/06/2018. Davant els avisos de presència d’alguns exemplars aïllats de carabela portuguesa en platges relativament pròximes com ara Tavernes, El Saler o la Malva-rosa,l’Ajuntament de Sueca ha activat un dispositiu preventiu per tal de vigilar i restringir l’entrada d’exemplars d’este hidrozoo a les aigües de la seua zona costanera.

El consistori suecà manté una comunicació permanent amb el port del Perelló i amb totes les embarcacions que atraquen i s’endinsen al mar des de l’entitat local menor de Sueca per tal de sumar tots els efectius possibles a l’operatiu de supervisió de les platges.

Paral·lelament, els patrons d’embarcació de l’equip de salvament i socorrisme de les platges de Sueca fondegen també en estos dies la zona, inspeccionant en deteniment l’aigua de les zones de bany.

El departament de Serveis Municipals està estudiant les fórmules més adequades per protegir les zones de bany de les seues platges, tal i com s’està plantejant també des d’altres ajuntaments de la costa mediterrània. El consistori estudia així totes les mesures preventives possibles en cas que es veiera en la necessitat d’activar el protocol d’actuació.

Pilar Moncho, regidora de Serveis Municipals a l’Ajuntament de Sueca, ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, als usuaris i banyistes de les platges de la localitat. “Cal confiar en la professionalitat del nostre equip. Estem molt pendents, les platges es revisen a diari i la informació és actualitzada de manera instantània tant als nostres canals oficials com a la platja. Si detectem la presència de dos exemplars en una mateixa platja, es prohibirà el bany d’immediat” ha assegurat. La regidora ha fet una crida també a la col·laboració ciutadana: “preguem a tots els veïns i visitants de les nostres platges que contacten d’immediat amb l’equip de salvament i socorrisme, si ocorre en l’horari del servei de vigilància del bany, o amb la Policia Local de Sueca al 961701515 per tal d’alertar si detecten algun exemplar de carabela”.

Com actuar davant d’una picadura de carabela portuguesa?

Cal evitar tocar la carabela tant dins de l’aigua com fora. Fins i tot mort l’exemplar a l’arena, i encara que inert, el seu verí continua actiu i la reacció pot ser molt dolorosa. En cas de picadura, s’ha d’acudir d’immediat a la posta sanitària o al centre de salut més pròxim i intentar cercar i assenyalar la zona on ha quedat la carabela per tal que ningú puga ferir-se, tot alertant els socorristes o la Policia Local de Sueca.

Segons s’indica des de l’Institut d’Ecologia Litoral, per reduir els símptomes cal retirar les restes de tentacles que puguen haver quedat en la pell. Esta operació no deu efectuar-se mai directament amb les mans. A continuació cal aplicar aigua salada sobre la superfície de la pell afectada. Cal evitar l’aigua dolça ja que, segons afirmen els experts, açò pot provocar més dolor per la diferència de pressió. Per alleujar el dolor, també es recomana submergir la zona afectada en aigua calenta.

Una vegada neta la zona és molt important evitar l’exposició directa a la llum del sol. De la mateixa manera, no és res recomanable rascar-se.

L’especialista del centre mèdic prescriurà el tractament més adequat que sol consistir en cremes amb corticoides i fins i tot l’administració d’antihistamínics per via oral.