Sueca presenta el nou parc mòbil complet i la nova imatge del servei de neteja viària i recollida de residus

L’Ajuntament de Sueca ha presentat este dilluns el nou parc mòbil al complet de l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària i recollida de residus, Agricultores de la Vega de València SAV. La nova flota està formada per 16 vehicles i junt amb el nou equipament ha suposat una inversió de vora 2 milions d’euros.

A l’acte de presentació, la regidora titular de l’àrea, Isabel Jiménez, ha estat acompanyada per Raquel Requena i Javier Gamón, enginyers al departament de projectes medi ambient de S.A.V.

Els representants de la mercantil han mostrat davant dels mitjans de comunicació tots els diferents tipus de vehicles amb els quals compta el servei com ara: tres camions de càrrega lateral i dos camions de càrrega posterior, destinats a les parts més estretes del casc urbà. En ambdós casos es disposa de vehicles especialitzats d’una banda per a la recollida del rebuig i d’altra per a la recollida selectiva de paper i cartró i envasos.

Junt amb els vehicles principals, s’han exposat també altres auxiliars com ara el destinat al transport dels contenidors per al seu manteniment i neteja, una furgoneta d’inspecció, un vehicle auxiliar de dimensions reduïdes per al desplaçament dels operaris a la zona marítima, una moto per a la recollida d’excrements i un vehicle biplaça elèctric. I entre l’equipament destacat hi ha també els vehicles de neteja com ara un camió cisterna, una furgoneta amb remolc i equipament d’hidropressió i dos escombradores, una d’arrastre i l’altra d’aspiració. Així també, dins del nou material de neteja s’han adquirit dos bufadors autònoms i elèctrics, dispositius d’última generació que no fan soroll enfront dels de gasolina que s’havien utilitzat fins ara.

Pel que fa als contenidors, en els darrers mesos s’ha procedit a la instal·lació dels nous contenidors de càrrega lateral, dels quals hi ha 260 destinats a rebuig i 85 per a paper i cartró i altres 85 per a envasos. I també s’han renovat tots els contenidors de càrrega posterior. En este darrer cas en són 140 per al rebuig i un centenar per a la recollida selectiva, 50 per al paper i cartró i 50 per a envasos.

Este dilluns també ha comparegut en l’acte una representació de la plantilla de personal que treballa amb l’empresa a Sueca. En total, l’equip compta amb vora quaranta operaris, no obstant, els responsables apunten que els efectius s’incrementaran també atenent l’estacionalitat i la temporalitat del servei en els moments que requereix un augment dels recursos.

Nova imatge del servei

La renovació de tot l’equipament incorpora, alhora, una canvi en la imatge del servei. El professional en arts gràfiques suecà, Elies González, ha estat l’encarregat de donar nova forma i disseny al missatge del consistori. “El propòsit d’esta nova retolació del parc de vehicles és que cadascun d’ells siga una mena d’anunci ambulant, una crida a la participació ciutadana, amb informació d’interés per a les veïnes i veïns de Sueca. Perquè cap empresa pot mantenir una ciutat neta, sense la implicació i la participació de la ciutadania, qui és corresponsable del manteniment dels nostres carrers i espais públics” ha explicat la regidora de Neteja Viària i Recollida de Residus, Isabel Jiménez.

Segons s’apunta des del consistori l’objectiu era aconseguir un menor impacte visual, una imatge coherent amb el missatge i més integrada en l’entorn.