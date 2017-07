Sueca, primera parada en una ruta que recorre els camins de l’Ordre de Montesa

Un ciclista de la Ribera recorrerà en tres dies els vora 300 quilòmetres que separen Montesa de Sant Mateu per traçar una ruta vinculada a la història del passat d’estos pobles

Sueca, 12/07/2017.La capital arrossera, que va estar en el seu dia un dels principals batlius de l’Ordre de Montesa, ha estat el primer punt de parada de la recent estrenada ruta dels “Camins de l’Ordre de Montesa”, un traçat que pretén travessar part de les poblacions que van pertànyer al seu senyoriu. El protagonista d’esta història és José Chamorro (Tono), ciclista habitual, qui ha emprés una il·lusionant aventura entre Montesa i Sant Mateu, dos localitats lligades per un vincle històric, en l’any en què tot just es commemora el 700 aniversari de l’Ordre.

L’objectiu de la iniciativa és triple: commemorar i recuperar la història i la cultura dels nostres pobles; posar en valor el patrimoni ambiental i paisatgístic dels valencians (la ruta discorre, en alguns trams, pel voltants del Parc Natural de l’Albufera, la Serra Calderona i la Serra d’Irta) i també, amb la difusió d’esta aventura, Chamorro busca reivindicar el dret dels ciclistes a poder circular per les carreteres amb seguretat.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i el regidor de Turisme, Xavier Masó, han rebut al ciclista a primera hora del matí a les portes de l’Ajuntament de Sueca, en la que ha estat la primera parada de la primera etapa que s’ha marcat i que ha finalitzat hui mateix a Montcada, després de vora 97 km i passant també per València. La segona etapa, més llarga, passarà demà per Borriana, Onda i Vilafamés i l’última, la més curta però alhora la més dura, recorrerà vora 88 km, entre Vilafamés i Sant Mateu, passant per Les Coves, Alcalà de Xivert o Polpís. L’alcaldessa i el titular de Turisme han fet obsequi al ciclista d’un dossier elaborat pels responsables de l’Arxiu Municipal de Sueca, en què es pot comprovar la relació que mantingué Sueca amb l’Ordre de Montesa. Per la seua banda, Chamorro sol·licita en cada ajuntament que certifiquen el seu pas per les diferents localitats que en el seu dia van estar vinculades a l’Ordre, en un parell de maillots, amb l’objectiu de lliurar-los a les alcaldesses de Sant Mateu i Montesa en un intercanvi cultural que s’ha programat per al pròxim mes de setembre.

Des del departament de Turisme s’ha donat ple suport a la iniciativa. Masó ha encoratjat a Chamorro en el camí que li espera al llarg d’estos tres dies. El titular de Turisme ha lloat la iniciativa que, ha afirmat, podria constituir-se com un important atractiu turístic per a la zona. A més a més, segons ha assenyalat el protagonista, la ruta vertebra amb altres com el Camí del Cid, la Via Augusta o el Camí de Santiago.

Chamorro té en projecte redactar l’experiència en un llibre de ruta. Segons relata, fou la seua captivació per Sant Mateu, on va descobrir el símbol de l’Ordre, allò que va portar al ciclista, originari d’Alginet, a descobrir-ne més sobre esta història i a emprendre esta nova aventura.

Sueca, un dels principals batlius de l’Ordre de Montesa

El passat de Sueca, des de la reconquesta, comença amb la Carta Pobla atorgada per la Sobirana Ordre Militar dels Cavallers de Sant Joan de l’Hospital de Jerusalem, de Rodes i Malta de 24 de febrer de 1245, que establia les condicions jurídiques i econòmiques que devien acceptar els qui volgueren radicar-se a Sueca. Setze varons, amb les respectives famílies, foren els primers pobladors originals del camp de Tarragona, a les alqueries de Sueca, Saucelles, Alborig, Ribamarig, Vilella, L’Ello i Gandient.

En el període comprés entre els anys 1317 i 1348 Sueca va sofrir extrarodinaris canvis, passant de ser propietat de l’Ordre de Sant Joan, al Rei Jaume II, qui la va traspassar a l’Ordre Militar de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d’Alfama. Les guerres de la Unió i dels dos Peres, així com les successives pestes internacionals i locals que esdevingueren en aquell temps la destruïren fins a l’extrem que el 1386 l’Ordre de Montesa hagué de confirmar els privilegis perquè poguera tornar-se a desenvolupar la vila.

L’Arxiu Històric Municipal de Sueca, tot i les diferents guerres, revoltes, inundacions, etc. que ha patit el municipi, des de 1245 a l’actualitat, ha aconseguit salvaguardar gran quantitat de documents, testimonis d’este període.