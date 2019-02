Sueca promou la festa de les Falles com un espai igualitari, responsable i divers

Connect on Linked in

Esta setmana s’ha clausurat el taller “A la festa també ens cuidem”, organitzat per l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament de Sueca en un projecte transversal de les Regidories de Polítiques d’Igualtat, Sanitat i la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, i impartit per la coooperativa de formació Formigues Liles per a totes les comissions falleres del municipi. El taller, comprés dins de la iniciativa “Falles Igualitàries i Saludables”, que promou la importància d’esta festa com un espai segur, igualitari i divers, s’emmarca en l’estratègia Sueca Saludable. Les dos jornades s’han celebrat al Casal Jove de Sueca.

El passat dilluns, 21 de gener, el grup de participants va debatre sobre la inclusió en la festa i es van plantejar en grup diferents accions de sensibilització per acollir la diversitat. A la segona i última jornada celebrada el passat dilluns, 4 de febrer, s’ha proposat com gestionar els conflictes dins de l’espai de la festa i, a partir de l’intercanvi d’experiències, s’han exposat tot un catàleg de bones pràctiques per resoldre’ls. L’objectiu ha estat també conscienciar els representants de les comissions per tal que puguen treballar en conjunt amb les companyes i els companys de la falla per reduir i eliminar el consum d’alcohol i drogues i fer d’esta festa un espai lliure de violència de gènere.

Andrea Ariza, que forma part de l’equip tècnic de la Dula, organització que col·labora amb el consistori per a desenvolupar treballs relacionats en la promoció de la salut, ha recordat anteriors iniciatives com ara la I Setmana de la Salut que es va realitzar el passat mes de setembre: “Sueca ha emprés un moviment d’unió molt interessant amb les associacions locals i en eixa mateixa línia s’ha continuat treballant ara amb les comissions falleres, amb estos tallers d’oci responsable”.

Ana Cameros, que forma part de la Cooperativa Formigues Liles, organització que treballa en l’àmbit de la formació al voltant del feminisme, explica que l’objectiu d’estes activitats és convertir les Falles en un moviment vertaderament inclusiu. “A la primera sessió van sorgir diferents propostes molt interessants i preocupacions com el tema de l’alcohol i les agressions masclistes en els espais d’oci, i a esta segona s’ha plantejat la inclusió a la festa de les persones amb diversitat funcional, immigrants o xiquets i xiquetes” ha subratllat Cameros.

Salvador Campillo, regidor titular de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives, va estar l’encarregat de fer el lliurament dels certificats del curs a totes les persones participants.