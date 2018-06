Sueca, a punt per inaugurar l’estiu

Connect on Linked in

El dispositiu especial per la campanya estival arrancarà este dissabte, 16 de juny

El consistori realitza actuacions de millora d’accessibilitat en dos platges

Sueca, 14/06/2018.Sueca inaugurarà la temporada estival, oficialment, este cap de setmana. Des de l’Ajuntament de Sueca ja vénen temps treballant per tal de tenir tot a punt per a acollir els estiuejants i oferir-los la millor de les experiències en les seues platges.

L’equip de salvament i socorrisme s’incorporarà este mateix dissabte 16 de juny i finalitzarà el servei continuat el 16 de setembre. Enguany, com a novetat, s’afegeix a l’equipament una ambulància amb els perfils de metge i infermer i, entre les millores materials, s’inclou una moto aquàtica que se sumarà a l’embarcació municipal.

El servei funcionarà des de les 11:00 i fins les 18:00 hores, no obstant això, la regidora de Serveis Municipals, Pilar Moncho, ha avançat que s’està estudiant la possibilitat d’ampliar este horari en l’actual temporada i ha anunciat que el servei funcionarà enguany també més enllà de la temporada alta, en caps de setmana, fins el 30 de setembre.

D’altra banda el consistori ha estat treballant per modernitzar les infraestructures que acullen el servei. En este sentit, enguany s’han renovat els llocs dels socorristes amb noves cadires d’acer inoxidable, i para-sol incorporat, que estan instal·lant-se esta mateixa setmana.

Moncho ha destacat l’actitud responsable dels banyistes: “les nostres platges són tranquil·les, un lloc de segona residència per a molts veïns de Sueca i voltants, i els nostres usuaris són exemple de civisme”. La titular de l’àrea ha apel·lat a la responsabilitat i la prudència dels banyistes per facilitar al màxim la feina a l’equip de salvament i socorrisme.

Ampliació del servei de platges adaptades

Un any més, el consistori aposta per este servei especialitzat a disposició de totes les persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional per tal que puguen gaudir d’un bany amb total normalitat i amb totes les garanties de seguretat. El servei s’ampliarà, novament, respecte a les anteriors temporades. La platja adaptada de major afluència, la de Les Palmeres, que l’any passat va funcionar des de la darrera setmana de juny fins a la primera de setembre, inclosa, enguany iniciarà el servei una setmana abans – este dissabte 16 de juny – finalitzant una setmana més tard respecte a l’any passat, el 16 de setembre.

La resta de platges que disposen d’este servei, Mareny Blau, Bega de Mar i La Llastra mantenen en esta temporada el seu funcionament en els mesos de juliol i agost. Totes quatre funcionaran des de les 10:30 i fins les 14:30 hores, no obstant això, el consistori ha anunciat que també en este cas el departament competent està estudiant la possibilitat d’ampliar l’horari del servei alguna vesprada, almenys en una de les platges adaptades, atenent a la demanda dels seus usuaris.

Cinc beneficiaris de les pràctiques formatives del programa La Dipu et beca prestaran l’atenció als usuaris, un per cada platja excepte a Les Palmeres on hi haurà dos. A cadascuna hi haurà també dos monitors que completaran l’equip.

Millora d’accessibilitat

En esta temporada, l’Ajuntament de Sueca ha intervingut també en diferents espais de la zona marítima per millorar l’accessibilitat de les seues platges. Així, a Calderer s’ha construït una rampa d’accés a la platja i al Mareny Blau s’han eliminat els obstacles que impedien la continuïtat del passeig, que queda ja connectat després d’esta actuació.

Pel que fa a les instal·lacions de la platja també s’està procedint esta setmana a la instal·lació de dutxes d’aigua dolça, mentre que els rentapeus ja estan en marxa. Moncho ha explicat que el consistori està a l’espera que l’Agència Valenciana del Turisme – l’encarregada del seu manteniment – els informe del contacte amb l’equip que s’encarregarà de solucionar les possibles incidències.

La regidora ha insistit en el fet que, tot i que el consistori suecà s’encarrega de la instal·lació d’esta infraestructura, és l’Agència Valenciana de Turisme (AVT) qui és la responsable del manteniment i de garantir el bon funcionament dels rentapeus que funcionen amb aigua de la mar i també de les passarel·les d’accés a l’arena. D’altra banda, ha aclarit que la competència dels Serveis Municipals de l’Ajuntament abasta les dutxes, els accessos a la platja, la recollida del fem de les papereres de les platges i la neteja i condicionament diari de l’arena; mentre que els serveis de Neteja Viària es fan càrrec del manteniment del passeig marítim i els vials.

L’equip d’operaris específic de la platja s’incorporarà també pròximament, el proper 22 de juny.