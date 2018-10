Sueca recapta 106.300 euros a la subhasta del vedat de tirades

Connect on Linked in

Este diumenge s’ha celebrat l’ancestral cita de la subhasta per a la temporada de caça d’aus aquàtiques en el vedat de Sueca a la Casa de la Cultura. Enguany la quantitat total recaptada torna a ser sensiblement inferior a la de la darrera temporada. En total, la Junta de Tirades de l’Ajuntament de Sueca va recaptar 106.300 euros. Des de les 9 del matí i fins al migdia, les colles de caçadors han seguit la subhasta per tal d’aconseguir el millor lloc per a la nova temporada. La subhasta de Sueca és i ha estat tradicionalment de les més grans en recaptació respecte dels vedats del voltant, malgrat que esta ha sigut a la baixa els últims anys. En este sentit, cal remarcar que enguany els caçadors han optat a dotze llocs menys que l’any passat, 51 replaces en total.

La jornada ha estat presidida pel primer Tinent d’alcalde i president de la Junta de Tirades, Salvador Campillo, i junt amb ell han comparegut també diferents representants de la resta d’entitats que formen part d’esta. Una vegada més, l’edil va insistir en el benefici social que reporta l’activitat al poble de Sueca, atés que tot el recaptat, en esta tradicional cita, es destina a la contractació temporal de personal de guàrdia de portes de tirades i a la millora dels camins agrícoles i infraestructures agràries.

En la subhasta d’enguany les replaces millor valorades han registrat un increment sustancial en l’aposta. La Mota ha tornat a estar la replaça més cotitzada, adjudicada en esta temporada per 8.100 euros, 1.300 euros més que l’any anterior. A esta li segueix també com l’any passat la 10 del vedat nou, adjudicada per 7.000 euros, una xifra superior a la de la temporada passada que va ser de 6.600 euros. En tercer lloc fou el Matoll, adjudicat enguany per 6.400 euros, 2.500 més que l’any passat. En el costat oposat, les replaces subhastades amb menys recaptació, foren adjudicades per un import de 200 euros. La primera tirada enguany serà el dissabte 24 de novembre. Les tirades seguiran els dissabtes 1,8,15, 22 i 29 de desembre i a gener de l’any nou es podrà tirar els dissabtes 5 i 12. En finalitzar la temporada, hi haurà els dies de càbila.