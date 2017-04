Sueca reflexiona sobre el paper de les emocions i els sentiments en la resolució dels conflictes entre els joves

El CM Bernat i Baldoví registra un ple absolut en les X Jornades Socioeducatives de Sueca amb la ponència de la doctora Sandra Racionero

Sueca, 28/04/2017.Este dijous ha tingut lloc la X edició de les Jornades Socioeducatives de Sueca. Esta és una iniciativa referent en l’àmbit de la intervenció socieducativa al territori valencià, una proposta organitzada des del consistori suecà a través de la Regidoria d’Educació i coordinada pel Gabinet Piscopedagògic de l’Ajuntament de Sueca.

Superant totes les expectatives de l’organització, en esta edició s’han rebut més de 560 sol·licituds d’inscripció, la meitat d’elles, aproximadament, d’altres localitats. Tal i com es preveia, el Centre Municipal Bernat i Baldoví va completar l’aforament, amb un pati de butaques ple de gom a gom.

El tema central de la ponència, a càrrec de la doctora Sandra Racionero, va estar el paper dels sentiments i les emocions en el desenvolupament dels xiquets i les xiquetes i els joves. En la conferència es van presentar totes les bases científiques de la neurociència afectiva i cognitiva amb tot allò que es pot fer des dels centres educatius per fomentar el treball en emocions i en sentiments. En la mateixa, es van tractar alguns dels neuromites que persisteixen en escoles i col·legis i les conseqüències que poden generar i també es van presentar les evidències que els superen per tal de desmuntar-los.

En relació amb el tema central de la ponència, la doctora va apuntar “la neurociència ja fa molts anys, dècades fins i tot, que ha demostrat que allò que és pròpiament humà són els sentiments. Estos impliquen consciència sobre les nostres reaccions emocionals i això és fonamental, perquè d’allò que som conscients ho podem canviar i en podem aprendre”.

L’èxit de la convocatòria responia, precisament, a l’actualitat del tema en qüestió; segons ha apuntat el psicòleg municipal, Carles Vendrell, este és un dels ítems centrals de les investigacions internacionals recents, de les quals es desprenen models per a eliminar i prevenir qüestions que representen un problema greu per a la nostra societat com ara la violència de gènere o l’assetjament escolar. “Sandra Racionero és la gran experta en este tema a l’Estat espanyol i amb esta ponència ha donat les claus per articular les intervencions de socialització preventiva en este sentit” ha afirmat Vendrell.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit i el sotsdirector general d’Innovació i Qualitat Educativa, Josep Lluís Ribes, han estat els encarregats d’inaugurar esta X edició. Tamarit, qui a més a més prové del camp de la docència, va reconéixer sentir-se orgullosa del fet que Sueca siga puntera i referent en iniciatives com esta: “la nostra ciutat, un municipi modest si atenem al seu volum de població, cada vegada és més gran; el nostre nom cada vegada arriba més lluny gràcies a iniciatives com estes que ens situen a l’avantguarda de la intervenció socioeducativa”.

Per la seua banda, Ribes ha apuntat: “volem promoure que tots els centres tinguen iniciatives que milloren poc a poc el fet que els alumnes i tota la comunitat educativa siguen feliços. Els projectes educatius que els centres estan iniciant van la majoria en esta línia de l’educació emocional”.

El regidor d’Educació, Vicent Baldoví, va presentar i acompanyar la ponent durant la seua intervenció. Sandra Racionero té un doble doctorat per la Universitat de Wisconsin-Madison (USA), en Psicologia i Currículum, i és l’única europea que ha rebut la distinció “Academic Achievement Award” (2011); és co-editora del International Journal of Educational Psychology, i és membre activa de societats com la Psychonomic Society, la Cognitive Neuroscience Society i la Federation of European Neuroscience Societies.

Des de finals dels anys 80, l’Ajuntament de Sueca ha organitzat nombroses activitats de formació del professorat en totes les seues modalitats i és en 2004 quan va nàixer esta iniciativa en un format més estable de jornades en què es prioritzen les qüestions de tipus socioeducatiu.