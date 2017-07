Sueca reforça els efectius de Policia Local durant l’estiu

El consistori reforça amb dotze agents el cos policial per cobrir el servei especial d’estiu

Sueca, 07/07/2017.Les autoritats locals han rebut este dijous els agents que s’incorporaran al cos de la Policia Local de Sueca durant la temporada estival i la Fira i Festes de Sueca 2017, una època en què el municipi veu incrementada notablement la seua població, que arriba a duplicar-se en els mesos de juliol i agost, i també el trànsit i la seua activitat, sobretot en la primera quinzena de setembre quan es celebren les festes del municipi i en els dies en què Sueca acull la Mostra Internacional de Mim.

L’alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit; l’intendent de la Policia Local de Sueca, Juan Torró i l’oficial del cos, Salvador Granell, han rebut als dotze agents que conformaran el reforç especial. Els agents han estat escollits en un procés selectiu a partir del qual s’ha conformat una bossa que servirà per a cobrir, de forma interina, les necessitats d’efectius de la Policia Local que puguen existir, com la que es produïx estos mesos d’estiu amb l’augment de població en les nostres platges. Segons s’estima, la població de Sueca, incloent la població de les Entitats Locals Menors (El Perelló i El Mareny de Barraquetes), es duplica en la temporada estival, arribant a comptar entre 60.000 i 70.000 habitants, dels 28.000 censats.

Dels dotze efectius, sis d’ells restaran a Sueca, on s’incorporarà un agent per cada secció, per tal de reforçar-les atenent les vacances de la plantilla habitual, i els altres sis a la zona marítima, dos a El Perelló, dos a Les Palmeres i altres dos al Mareny de Barraquetes – Mareny Blau – Bega de Mar, desenvolupant les tasques tant de Policia de proximitat com de suport en els serveis de trànsit i altres operatius d’intervenció policial.

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha felicitat un a un els nous agents, després que signaren l’acta de jurament. La màxima representant del municipi ha manifestat que este reforç del servei, que es coordina des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, és necessari cada any per tal de mantenir els nivells del servei d’atenció i assistència a la ciutadania.