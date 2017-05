Sueca renova la instal·lació principal d’abastiment d’aigua

Sueca, 30/05/2017.L’entitat pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca treballa estos dies en la renovació de la canonada general d’abastiment d’aigua potable a la població. La instal·lació, de més de 400 metres, és de fibrociment i té una antiguitat de més de quaranta anys i ara serà substituïda per un nou conducte de fundició dúctil de major diàmetre, de 400mm.

La carretera CV-505 està tallada al trànsit des d’este dilluns, des de la rodona del Centre Comercial Sueca Park fins a l’altura de l’Escorxador Municipal, i la via estarà restringida al trànsit al llarg de quatre setmanes aproximadament, mentre duren els treballs.

La regidora titular de l’ens públic empresarial, Pilar Moncho, explica que les obres s’efectuaran just ara, en el moment en què la Diputació de València ha previst portar a terme els treballs per millorar l’accés de vianants a l’Avinguda de Riola. Moncho assenyala que amb això, fent coincidir en el temps ambdós treballs que s’efectuaran de manera paral·lela, s’aconseguirà rendibilitzar els recursos, atés que la Diputació de València assumirà gran part de l’obra civil i alhora s’aconseguirà afectar menys temps al trànsit.

D’altra banda, entre els avantatges que significarà la nova obra, un dels més importants és que, a diferència de la instal·lació actual que es troba al mig de la calçada, la nova transcorrerà per davall de la vorera perquè en cas de futures reparacions l’afecció al trànsit siga menor.

Des d’Aigües i Sanejament de Sueca apunten també que el tall per a la connexió final, que es programarà en finalitzar les obres, serà nocturn per a minimitzar les molèsties als veïns.

Treballs per millorar l’accés de vianants a l’Avinguda de Riola

L’actuació projectada consistirà en la peatonalització del marge esquerre de l’Avinguda de Riola des de la glorieta on conflueixen la carretera CV-505 i la CV-515 fins l’ermita de Sant Roc.

La Diputació de València finançarà el projecte d’urbanització de l’itinerari de vianants de l’Avinguda de Riola per millorar la connexió a peu amb diferents edificis emblemàtics i l’entorn natural del Riu Xúquer. Els treballs correran a càrrec del Servei de Conservació i Explotació de l’Àrea de Carreteres i infraestructures de l’ens provincial.

El regidor d’Urbanisme, Julio Serra, explica que l’actuació ha estat motivada per la petició de l’Ajuntament de Sueca, que va instar a l’ens provincial a col·laborar en este projecte amb l’objectiu de posar en valor dos importants edificis del seu entorn pròxim, com són l’escorxador municipal i l’ermita de Sant Roc i amb el fi també de facilitar l’accés als diferents itineraris i rutes que es desenvolupen al voltant de l’Assut de Sueca i els marges del Riu Xúquer al seu pas per la ciutat.

La situació actual provoca un aïllament d’estos enclavaments, malgrat estar ben pròxims al centre urbà, ja que no només és pràcticament impossible per al vianant accedir als mateixos, accés que sols és possible per l’Avinguda de Riola, sinó que a més presenta greus problemes de seguretat vial per a les persones que freqüenten o visiten estos espais naturals i patrimonials.