Sueca restaurarà la façana de l’Ateneu Sueco del Socorro amb ajuda de la Diputació

La Diputació ha confirmat a l’Ajuntament que ja ha iniciat el tràmit per a la subvenció que es destinarà a l’històric edifici.

L’Ajuntament de Sueca ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Valencia que es destinarà a restaurar la façana de l’edifici que alberga la Societat de l’Ateneu Sueco del Socorro. L’immoble d’estil modernista, inaugurat el 1929, presenta un gran deteriorament en els elements decoratius de l’històric edifici.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Sueca iniciaren el contacte amb la Diputació a principis de 2016 per propiciar la rehabilitació de l’edifici, declarat Bé Immoble de Rellevància Local.

Ara, des de presidència de la Diputació han confirmat que ja s’ha iniciat el tràmit per a la concessió de l’ajuda i que es notificarà al consistori suecà en el moment que estiga signada.

L’Ajuntament rebrà els 75.000 euros de la subvenció que es concedirà atenent a l’interés social de l’immoble, de titularitat privada. A estos se sumaran altres 20.000 euros d’aportació municipal.

El Govern Municipal i els membres de la junta de l’Ateneu estan ultimant un conveni entre les dos entitats, que articule un nou ús més públic de l’edifici, una condició necessària i imprescindible per a l’adjudicació de l’import econòmic.

La intervenció contemplarà la rehabilitació del frontal de l’immoble projectat per l’arquitecte suecà Juan Guardiola, i emmarcat dins de la corrent de l’art-decó.

Els treballs se centraran en la recuperació de les peces decoratives de les dos façanes de l’edificació, tant de la principal com de la de darrere. Així, prèviament es faran assajos i proves del formigó que arma la construcció per tindre un coneixement més exhaustiu i poder intervindre de la millor manera.

L’edifici és un dels immobles més emblemàtics de la ciutat i forma part de la Ruta del Modernisme, un recorregut turístic i patrimonial adherit a la Ruta Europea del Modernisme des de l’any 2006.