Sueca s’acomiada de les Falles 2018

El col·lectiu faller de la localitat va haver de reprogramar l’acte de l’ofrena a causa de la pluja en la festivitat de Sant Josep

Les setze comissions de la Junta Local Fallera de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes, al complet, participen per primera vegada en l’acte

Sueca, 26/03/2018.Una setmana després de la cremà, Sueca tornava a vestir-se de festa este diumenge per acomiadar les Falles amb el tradicional acte de l’ofrena a la Mare de Déu de Sales, que va haver d’ajornar-se el passat 19 de març degut a les inclemències meteorològiques. En una ocasió inèdita, per primera vegada les setze comissions de la Junta Local Fallera de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes es donaven cita en l’ofrena a la patrona de la localitat.

Res feia pensar que el calendari marcava ja el 25 de març, només el so dels tambors i les cornetes que sonava en paral·lel, en este Diumenge de Rams, acompanyant els representants de les germandats i la Junta Major de Confraries de Sueca en la visita als dossers participants al concurs. Els veïns van tornar a eixir al carrer per acomiadar la festa i van ocupar de nou amb cadires i catres o dempeus els carrers del recorregut, lleugerament modificat per a esta ocasió extraordinària.

Les màximes representants de la festa fallera a Dénia, Elda, Sagunt i Xàtiva, acompanyades pels presidents de les respectives juntes locals, van assistir a l’acte com a convidats especials. Amb ells també van desfilar els representants de Fallers pel món, una associació sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és donar a conéixer la festa per tot arreu del territori.

En representació de l’Ajuntament, l’alcaldessa de Sueca i presidenta nata de la Junta Local Fallera, Raquel Tamarit; el primer tinent d’alcalde, Salvador Campillo, i el regidor de Festes, Pau Roselló, van acompanyar també la Junta en l’últim acte de les Falles 2018. Els representants del col·lectiu i les autoritats locals van aplaudir el pas de totes les comissions per la plaça de l’Ajuntament, per sumar-se després a l’ofrena.

Poc després de les 19:30 hores, la Fallera Major de Sueca, Tània Sáez, feia entrada en la Reial Església de Nostra Senyora de Sales, acompanyada de la seua Cort d’Honor i flanquejada per la comitiva amb els màxims representants del col·lectiu, les autoritats locals i les juntes convidades. Visiblement emocionada, la Fallera Major de Sueca, el Perelló i Mareny de Barraquetes s’acomiadava de les seues Falles, entre els aplaudiments d’un corredor de falleres que esperaren la seua entrada, un dels moments més intensos, colofó i símbol del final de la festa.

Malgrat l’ajornament inicial de l’acte, el passat 19 de març, es va comptabilitzar una participació nombrosa de falleres i fallers. El mantell de la verge, engalanat amb les flors de l’ofrena, lluirà exposat en la placeta del convent durant els pròxims dies.