Sueca s’adherirà al programa Comença a exportar

La iniciativa pretén impulsar la internacionalització de les empreses locals

Sueca, 28/04/2017.L’Alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit, ha acudit este matí a la presentació del programa Comença a Exportar celebrada al saló de plens de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Es tracta d’un programa impulsat pel Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, la Generalitat Valenciana i l’IVACE. La iniciativa ha estat presentada per la directora general d’Internacionalització de la Conselleria d’Economia Sostenible, Maria Dolores Parra i pel responsable de la Cambra de Comerç, Vicente Mompó. A la trobada també han assistit diferents alcaldes, regidors delegats de altres localitats, i personal de ADL.

Comença a Exportar consisteix en un cicle de mòduls que es poden realitzar de forma gradual amb la finalitat de donar resposta a totes les necessitats empresarials per a començar a exportar i va destinat a les empreses de tots els municipis per ajudar-les a eixir als mercats exteriors. El programa, que es pretén treballar colze a colze amb els ajuntaments, està cofinançat al 50% per la Generalitat Valenciana i la resta per les cambres de comerç amb el 50% que FEDER els aporta.

Des de l’Ajuntament, l’Alcaldessa Raquel Tamarit, ha avançat que es realitzarà un comunicat per tal d’informar directament a totes les empreses de la localitat sobre este nou projecte i poder fomentar així l’exportació dels productes. Tamarit ha aprofitat l’ocasió per encoratjar a les empreses a interessar-se per la iniciativa, atés que serà requisit imprescindible aconseguir almenys deu participants en el programa per tal que els cursos de formació destinats a la internacionalització de les empreses locals puguen celebrar-se a Sueca. “Des de l’Ajuntament farem tot el possible per recolzar la internacionalització de les nostres empreses que entenem com una oportunitat per tal que estes mantinguen i creen llocs de treball, en un món amb una creixent interconnexió” ha afirmat l’alcaldessa.

Des de la Conselleria d’Economia, Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació s’ha assenyalat que: “la internacionalització és una prioritat en la nostra acció de govern i per açò s’ha dissenyat este programa per ajudar als municipis a que el puguen apropar a les seues empreses. A més, ens permetrà treballar estretament amb els ajuntaments, i així podrem arribar a tot el territori”.

El curs està dividit en els següents sis mòduls:

Mòdul 1: tractarà sobre la iniciació al mercat internacional. Guiar i orientar les empreses aportant una visió global i pràctica dels passos que cal donar en el procés d’internacionalització.

Mòdul 2: selecció de mercats exteriors. Elements de discriminació i decisió. En què basar-se per a seleccionar un mercat? Metodologia i eines senzilles a aplicar en la selecció de mercats.

Mòdul 3: formes d’accedir als mercats seleccionats. Com arribar-hi sense perdre’s pel camí. Millorar i enfortir les relacions amb la xarxa internacional de distribuïdor energètics. Passos necessaris per a incrementar les vendes en un mercat.

Mòdul 4: mitjans de pagament. Com arribar-hi sense perdre’s pel camí.

Mòdul 5: documentació per a l’exportació i errors comuns. Operativa administrativa internacional. Models, fórmules (cobraments, pagaments, assegurances, contractació, etc.) i requisits mercantils. La documentació en el comerç exterior.

Mòdul 6: pla de màrqueting internacional. El màrqueting al servei del seu pla d’Internacionalització. La importància de la imatge en l’exterior.

Des de l’organització creuen fermament en este programa perquè “la internacionalització és una opció estratègica per a qualsevol empresa que permet cercar oportunitats en mercats amb major potencial de creixement, aprofitar economies d’escala i desenvolupar la marca de l’empresa i la de cadascun dels seus productes o serveis en els països en els quals s’implanta”.